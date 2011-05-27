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BAŞKENTTE GÖZALTINDAKİ 18 KİŞİDEN 14'Ü TUTUKLANDI ANKARA (A.A)

27 Mayıs 2011 00:25

-BAŞKENTTE GÖZALTINDAKİ 18 KİŞİDEN 14'Ü TUTUKLANDI ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, istihbarat ve terörle mücadele birimlerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Ankara'da eylem ve faaliyette bulunmak amacıyla mahalle komiteleri oluşturduğu ve vatandaşları tehdit ettiği anlaşılan 18 kişinin 24 Mayıs Salı günü gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet katlanabilir seyyar dipçikli kalaşnikof, 24 fişek, 1 şarjör, 2 sustalı tabir edilen bıçak, 1 sahte nüfus cüzdanı, 1 kutu havai fişek ve propaganda faaliyetleri için kullanıldığı değerlendirilen yazılı doküman ile örgütsel içerikli veri depolanmış çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.  Adliyeye sevk edilen 18 kişiden 14'u tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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