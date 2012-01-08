-Başkentte gol yok ANKARA (A.A) - 08.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ilk 20 dakikası orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Siyah-beyazlılar oyunu rakip Ankaragücü yarı sahasında kurmaya çalışırken, Almedia ve Mustafa Pektemek'i gol pozisyonunu sokmakta başarılı olamadı. Genç bir kadro ile mücadele eden sarı-lacivertliler ise uzun toplarla Turgut ve Ergin'i buluşturmaya çalışsa da çok az pozisyonda Ankaralı seyircileri heyecanlandırabildi. 4. dakikada Ankaragücü'nün kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topu önünde bulan Turgut'un şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden oyun alanının dışına çıktı. 23. dakikada Beşiktaş ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Bu dakikada Ankaragücü ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 28. dakikada Ankaragücü seyircisi heyecanlanarak genç Turgut'un güzel plase vuruşunu alkışladı. Bu dakikada Beşiktaş ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Turgut'un plase vuruşunda genç kaleci Cenk, aynı güzellikte bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere tokatladı. Gol pozisyonu üretmekte zorlanan Beşiktaş, Veli'nin 42. dakikada Ankaragücü ceza alanının dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yerden auta çıktı. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Akarca Ankaragücü: Bora, Mehmet, Aydın, Ümit, İshak, Gökhan, Muhammed, Abdullah, Bilal, Turgut, Ergin Beşiktaş: Cenk, Ekrem, Sivok, Egemen, İsmail, Ernst, Fernandes, Veli, Simao, Mustafa, Almeida Sarı kart: Dk. 43 Egemen (Beşiktaş)