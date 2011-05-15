-BAŞKENTTE GOL YAĞMURU VAR ANKARA (A.A) - 14.05. 2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi. 47. dakikada gelişen Galatasaray atağında uzun pasta topu önünde bulan Culio, kaleci Özkan'ın öne çıktığını görünce meşin yuvarlağı aşırtma bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Özkan'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2 57. dakikada Emre Çolak-Sabri paslaşmasında son olarak topla buluşan Sabri'nin ceza alanına ortaladığı topa Stancu vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 60. dakikada Yasin, kendi çabasıyla getirdiği topu son çizgiden uzak direğe ortaladı. Oktay'ın cılız vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ufuk'ta kaldı. 79. dakikada Yasin'in attığı sert şutta ceza alanı içine koşu yapan Emre Aygün'e çarpan top bu futbolcunun önünde kaldı. Ceza alanı içindeki Emre Aygün ikinci pozisyonda plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2 82. dakikada Kewell'ın arka direğe ortaladığı topa gelişine Kazım vurdu, ancak Gençlerbirliği defansı meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. 86. dakikada Emer Çolak'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada kaleci Özkan'ın elinden kaçırdığı topu Kazım dokunarak ağlara gönderdi: 2-3 Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Ekrem Kan xx, Serkan Akal xx Gençlerbirliği: Özkan x, Orhan x, Aykut xxx, Kulusiç xx, Murat x, Hurşut x (Dk. 70 Azofeifa x), Mehmet xx (Dk. 85 Erdal x), Jedinak xx, Yasin x (Dk. 90 Franck ?), Oktay xx, Emre Aygün xxx Galatasaray: Ufuk x, Sabri xx, Gökhan xx, Servet xx, Insua x, Emre Çolak xxx, Yekta x (Dk. 90 Cana ?), Culio xxx, Kewell xxx, Kazım xx, Stancu x (Dk. 80 Aydın x) Goller: Dk. 27 ve Dk. 79 Emre Aygün (Gençlerbirliği), Dk. 43 Kewell, Dk. 47 Culio, Dk. 86 Kazım (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 37 Jedinak (Gençlerbirliği), Dk. 83 Aydın (Galatasaray) Kırmızı kart: Dk. 84 Jedinak (Gençlerbirliği)