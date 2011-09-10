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Başkentte göçük: 1 ölü  ANKARA (A.A)

10 Eylül 2011 17:02

-Başkentte göçük: 1 ölü  ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - Başkentte kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte, bir işçi hayatını kaybetti.  Şentepe Avcılar Mahallesi 1001 Sokak'taki bir evin tıkanan kanalizasyonunu açmak için yapılan kazı çalışmasında göçük meydana geldi. Çalışmalara katılan işçi Hasan Körpeş (38) göçük altında kaldı.  İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından göçükten Körpeş'i çıkardı. Körpeş'in hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi.

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