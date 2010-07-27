Başkentte gece yarısı Balyoz zirvesi

T24 - Genelkurmay Başkanı Başbuğ emekliye ayrılacağı YAŞ öncesinde, Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. Saat 23.30'da başlayan görüşme, 02.30'a kadar sürdü. Erdoğan'ın Adalet Bakanı Ergin'le de görüştüğü ileri sürüldü.



1 Ağustos’ta başlayacak kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bir bölümü emekli 102 subay hakkında yakalama kararı çıkartarak, YAŞ’taki dengeleri de etkilemesi, Başbakanlık Resmi Konutu’nda sürpriz bir zirve yapılmasına yol açtı. Milliyet gazetesinde yer alan haberde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, emekliye ayrılacağı YAŞ öncesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la Resmi Konut’ta biraraya geldi.



Orgeneral İlker Başbuğ’un, özellikle terörle mücadelede görev alan personel için bile “kaçak” tanımı yapılarak, yakalama kararı çıkartılmasından rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.





Mitingden özel görüşmeye



Erdoğan, önceki gün Malatya’da düzenlediği referandum mitinginin ardından saat 22.10’da Ankara’ya döndü. Erdoğan, ilk olarak Subayevleri’ndeki özel konutuna geçti. Erdoğan burada bir süre kaldıktan sonra saat 23.00 sıralarında Başbakanlık Resmi Konutu’na geçti. Erdoğan’ın konuta gelmesinden kısa bir süre sonra Orgeneral Başbuğ’un konuta geldiği öğrenildi.



Erdoğan, 1 Ağustos’ta başlayacak kritik YAŞ öncesi, Balyoz davası kapsamında 28’i muvazzaf general ve amiral olmak üzere 102 asker için İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “yakalama kararı” almasının ardından Başbuğ ile biraraya geldi. Görüşme 1 saatten fazla sürdü.



YAŞ’taki terfileri de etkileyecek olan mahkeme kararı sonrasındaki zirvede, söz konusu yakalama kararlarının görüşüldüğü sanılıyor. Başbuğ’un, özellikle terörle mücadelede görev alan personel için bile “kaçak” tanımı yapılarak, yakalama kararı çıkartılmasından rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Erdoğan-Başbuğ zirvesi, Başbakanlık kaynaklarınca da yalanlanmadı.





Ergin apar topar geldi



Erdoğan’ın Başbuğ ile yaptığı görüşmenin devam ettiği dakikalarda, ilginç bir olay da yaşandı. Hatay Derneği’nin (Hatay-Der) kuruluşunun yıldönümü için Hatay’da yemekte bir konuşma yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, korumasının verdiği not üzerine, konuşmasını “önemli bir işi olduğunu” belirterek yarıda kesti ve özel uçakla, apar topar Ankara’ya döndü.



Programına göre geceyi Hatay’da geçirmesi beklenen Ergin, Vali Celalettin Lekesiz tarafından 23.30’da Hatay’dan uğurlandı.



Ergin’in apar topar Ankara’ya dönmesi, kulislerde, Erdoğan-Başbuğ zirvesi sürerken, Erdoğan tarafından çağrılması nedeniyle döndüğü yorumlarına yol açtı. Erdoğan’ın, Ergin’le de konuyu baş başa görüştüğü iddia edildi. Erdoğan’ın, hareketli gecenin ardından, 02.30 sıralarında, özel konutuna döndüğü belirtildi.





