Başkentte fırtına koptu!

Spor Toto Süper Lig 14. hafta kapanış karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, konuk bordo mavili ekip devreyi Emerson ve Halil Altıntop'un golleriyle 2 - 0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. dakika Olcan 76. dakika Yasin'in attığı gol ile Başkentte fark 4'e çıktı.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

2. dakikada Zokora'nın pası kısa düşünce araya giren Artun, Mustafa'dan sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşundan sonuç çıkmadı.

4. dakikada konuk ekip Emerson ile üstünlüğü yakaladı. Adrian köşe vuruşunu kullandı, Giray'ın kafa ile sektirdiği topu arka direkte Emerson filelere gönderdi: 0 - 1.

13. dakikada Adrian'ın düşürülmesiyle kazanılan frikiği Colman kullandı direk dibinden Ramazan topu kornere çeldi.

18. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Gençlerbirliği'nin serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı esnada Trabzospor ceza alanı içinde yaşanan pozisyonda Petroviç'in Mustafa'ya yaptığı hareketi hakem kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Petroviç'in oyun dışına gönderdi.

43. dakikada Halil farkı ikiye çıkardı. Adrian-Halil verkaçında sol çaprazdan ceza alanına giren Halil, kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0 - 2.

İlk yarı, Emerson'un ve Halil'in golleriyle Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçın künyesi:

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Aleks Taşçıoğlu, A. Saygın Ögel,

Gençlerbirliği: Ramazan, Mehmet Sedef, Aykut, Kulisic, Tosic, Hurşut, Cem Can, Özgür, Petrovic, Jimmy, Artun

Trabzonspor: Onur, Serkan, Giray, Mustafa, Emerson, Zokora, Colman, Halil, Adrian, Olcan, Henrique

Goller: Dk. 4 Emerson, Dk. 43 Halil (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 18 Petrovic (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 12 Henrigue (Trabzonspor)