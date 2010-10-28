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BAŞKENTTE FECİ KAZA ANKARA (A.A)

28 Ekim 2010 00:33

-BAŞKENTTE FECİ KAZA  ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Ankara'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Eryaman'da, İstanbul yolu ile Konya-Eskişehir yolu arasındaki bağlantı yolunda, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 06 HPC 52 plakalı kamyon ile 06 MOZ 47 plakalı otomobil çarpıştı. Bu araçlara İsmail Karataş yönetimindeki 06 KL 587 plakalı otomobil de arkadan çarptı.  Kazada, İsmail Karataş ile kullandığı araçta bulunan 4 kişi öldü. 06 MOZ 47 plakalı otomobilin sürücüsü de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze arabasıyla Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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