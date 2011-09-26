T24 LogoT24 Logo
Spor

Başkent'te eşitlik bozulmadı ANKARA (A.A)

26 Eylül 2011 01:17

-Başkent'te eşitlik bozulmadı ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. 22. dakikada Soner'in kullandığı serbest vuruşta, savunmaya da çarpan top kaleci Özden'i yanıltarak ağlarla buluştu: 1-0 31. dakikada Özgür'ün sol taraftan yaptığı ortada kaleci Özkan çıkmakta tereddüt edince, bomboş durumda topla buluşan Tisdell'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 45+1. dakikada Ergin'in sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Güven, kafayla kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını Gençlerbirliği 1-0 önde tamamladı. -İkinci yarı- 58. dakikada Hurşut'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zec'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Özden'den döndü. 87. dakikada ceza alanı içinde kaleci Özkan'ın topu elinden kaçırması sonrasında oluşan karambolde, meşin yuvarlağı son olarak önünde bulan Rajnoch, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1. Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sona erdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24