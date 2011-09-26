-Başkent'te eşitlik bozulmadı ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. 22. dakikada Soner'in kullandığı serbest vuruşta, savunmaya da çarpan top kaleci Özden'i yanıltarak ağlarla buluştu: 1-0 31. dakikada Özgür'ün sol taraftan yaptığı ortada kaleci Özkan çıkmakta tereddüt edince, bomboş durumda topla buluşan Tisdell'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 45+1. dakikada Ergin'in sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Güven, kafayla kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını Gençlerbirliği 1-0 önde tamamladı. -İkinci yarı- 58. dakikada Hurşut'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zec'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Özden'den döndü. 87. dakikada ceza alanı içinde kaleci Özkan'ın topu elinden kaçırması sonrasında oluşan karambolde, meşin yuvarlağı son olarak önünde bulan Rajnoch, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1. Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sona erdi.