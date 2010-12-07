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BAŞKENTTE ELEKTRİK KESİNTİSİ ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 22:35

-BAŞKENTTE ELEKTRİK KESİNTİSİ ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Bakım, onarım, tesis ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz Perşembe günü Ankara'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik verilemeyecek yerler ve saatleri şöyle: Çankaya'da saat 09.00-17.00 arasında, Türkkonut TRF-7 Nergis Evleri, Cömertler Sitesi, TRF-17 Okul yanı, TRF-15 Okul yanı, Türk Konut girişi Kent Konut Koop, ASKİ su motorları, Telekom binası, Yeşilpark, Öz Tuna ve Poligon Siteleri, Poligon Sitesi karşısı cami bahçesi, Şen Umay Sitesi, Mamak'ta, 09.00-15.00 saatleri arasında Araplar Mahallesi TOKİ blokları (Eserkent Sitesi) tamamı ve civarı, saat 10.00-16.00 arasında Kıbrıs Mahallesi 27, 28, 29, 30, 31 Sokaklar ve muhtarlık civarı, Kutludüğün Topaktaş mevkisi ve civarı, Yenimahalle'de, saat 10.00-16.00 arasında, Demetevler Mahallesi, Vatan Caddesi, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ve 12. caddeler ve civarı, Şehit Rıfat Çelik, 29, 30, 37, 38 ve 43. sokaklar ve civarı, Kazan'da, saat 09.00-17.00 arasında, Atatürk, Fatih, K.S.Süleyman ve Y.S.Selim Mahallelerinin bir bölümü, Polatlı'da, 09.00-17.30 saatleri arasında, Yaralı, Kabak, Türktaciri, Kocahacılı, Beşköprü ve Özyurt köyleri, Turkcell, Vodafone ve Avea baz istasyonları, 3. şahıs tarımsal sulama müşterileri, Keçiören'de, saat 10.00-15.00 arasında, Bağlum Karakaya Mahallesi, Bağlum Bulvarı ve civarı, Selçuk Caddesi ve civarı, Tekin, Sümbül, Saray, Yalçın ve Sahil sokaklar ve civarları, Çubuk'ta, 08.00-18.00 saatleri arasında, Barbaros Mahallesi, Cennet Caddesi, Adaçayı 1, 2, 3, 4 ve 5, Hicran 1, 2, 3 ve 4, Anber, Özbek 1, 2, 3 ve 4, Yiğitli, Ulus 1, 2 ve 3, Anason, Atmaca, Yasemin, Asil, Terim, Ahududu, Müşade 1, 2, 3, 4 ve 5 Sokaklar, Karaçay Caddesi Ebru, Ergenekon, Ebru 1, 2 ve 3, Mehil, Atilla 1, Bayır, Esen, Göktürk ve Turgay Sokaklar, Muradiye Kur'an Kursu ve civarı, Akyurt'ta, 08.00-18.00 saatlerinde, Yıldırım Mahallesi, Mendil, Mori ve Mozaik sokaklar, Kızık Caddesi ve civarı, Kalecik'te, saat 08.00-18.00 arasında Avşar Köyü.

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