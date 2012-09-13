'Başkent'te elektriği, sırası, yolu olmayan okulda eğitim başladı'

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, seçim bölgesi Keçiören’de alt yapısı, fiziki koşulları öğrenim görmeye uygun olmayan okulları TBMM gündemine taşıdı.

İki okulun, tahta sırası olmayan odaları, inşaatın bitmediğine ilişkin görüntüleri ile boş sıralardaki çocuklar tek tek fotoğraf karesine yansıdı.

Çetin’e göre, Keçiören İlköğretim Okulu öğrencilerini iki büyük tehlike bekliyor.

Öğrenciler, küçük bir yağışta bile dere haline gelen caddeyi aşmak zorunda kalacak. Ayrıca, yoğun trafik akışına rağmen üst geçidin olmadığı caddeden karşı karşıya geçecekler.

Elektrik yok, tahta sıra yok, internet yok

Çetin, incelemesine ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“TOKİ tarafından Keçiören İlköğretim Okulu ve Yunus Emre İlköğretim Okulu isimleriyle iki okul yaptırılmış. Her iki okulda da altyapı ve eğitim öğretim için gerekli fiziki ortam hiçbir şekilde hazır olmamasına rağmen eğitime başlanmak zorunda kalınmış. Adı geçen okullarda yüklenici firma sorumluluklarını yerine getirmediği için ortaya çıkmış sorunlarla okul müdürleri uğraşmak zorundalar. Bu okullarda sınıflar boş, sıralar, tahtalar yok, internetleri yok. Okullardaki inşaat artıkları bile temizlenmemiş. Elektrikleri yok. Elektrik almak için müracaat eden okul müdürlerinden dağıtıcı firmanın kişisel garanti istediği bilgisi iletildi tarafımıza.”

5 yaşındaki minikler

CHP’li Çetin, Keçiören İlköğretim Okulu öğrencilerinin karşılaşabilecekleri tehlikelere dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Okul yapımına hiç de uygun olmayan, küçük bir yağışta bile dere haline geldiği belirtilen bu caddeden öğrencilerin geçmesinin mümkün olmadığı gibi, araç trafiğinin bile durduğu ifade edilmektedir. Trafiğin hızlı aktığı ana caddenin hemen bitişiğine yapılan okula öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlayacak bir üst geçit yok. Okul yönetiminin bir üst geçit yapılması talebi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilmiş. Yeni yapılan bu okulda eğitim görecek çantalarını bile taşımakta zorlanan 5 yaşındaki minik evlatlarımız okullarına ulaşmakta çok ciddi risklerle karşı karşıyadırlar.”