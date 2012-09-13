T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Başkent'te elektriği, sırası, yolu olmayan okulda eğitim başladı'

CHP'li İzzet Çetin, seçim bölgesi Keçiören’de alt yapısı, fiziki koşulları öğrenim görmeye uygun olmayan okulları TBMM gündemine taşıdı

13 Eylül 2012 15:25

 

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, seçim bölgesi Keçiören’de alt yapısı, fiziki koşulları öğrenim görmeye uygun olmayan okulları TBMM gündemine taşıdı.

İki okulun, tahta sırası olmayan odaları, inşaatın bitmediğine ilişkin görüntüleri ile boş sıralardaki çocuklar tek tek fotoğraf karesine yansıdı.

\

Çetin’e göre, Keçiören İlköğretim Okulu öğrencilerini iki büyük tehlike bekliyor.

Öğrenciler, küçük bir yağışta bile dere haline gelen caddeyi aşmak zorunda kalacak. Ayrıca, yoğun trafik akışına rağmen üst geçidin olmadığı caddeden karşı karşıya geçecekler. 

 

Elektrik yok, tahta sıra yok, internet yok 

 

Çetin, incelemesine ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

\

“TOKİ tarafından Keçiören İlköğretim Okulu ve Yunus Emre İlköğretim Okulu isimleriyle iki okul yaptırılmış. Her iki okulda da altyapı ve eğitim öğretim için gerekli fiziki ortam hiçbir şekilde hazır olmamasına rağmen eğitime başlanmak zorunda kalınmış. Adı geçen okullarda yüklenici firma sorumluluklarını yerine getirmediği için ortaya çıkmış sorunlarla okul müdürleri uğraşmak zorundalar. Bu okullarda sınıflar boş, sıralar, tahtalar yok, internetleri yok. Okullardaki inşaat artıkları bile temizlenmemiş. Elektrikleri yok. Elektrik almak için müracaat eden okul müdürlerinden dağıtıcı firmanın kişisel garanti istediği bilgisi iletildi tarafımıza.”

 

5 yaşındaki minikler

 

\

CHP’li Çetin, Keçiören İlköğretim Okulu öğrencilerinin karşılaşabilecekleri tehlikelere dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Okul yapımına hiç de uygun olmayan, küçük bir yağışta bile dere haline geldiği belirtilen bu caddeden öğrencilerin geçmesinin mümkün olmadığı gibi, araç trafiğinin bile durduğu ifade edilmektedir. Trafiğin hızlı aktığı ana caddenin hemen bitişiğine yapılan okula öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlayacak bir üst geçit yok. Okul yönetiminin bir üst geçit yapılması talebi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilmiş. Yeni yapılan bu okulda eğitim görecek çantalarını bile taşımakta zorlanan 5 yaşındaki minik evlatlarımız okullarına ulaşmakta çok ciddi risklerle karşı karşıyadırlar.”

ETİKETLER

sınıfokulpislikizzet çetinchpankarakeçiören ilköğretim okuluyunus emre ilköğretim okulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24