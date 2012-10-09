Başkent’te düşen ihracat iş dünyasını endişelendirdi

Hülya Karabağlı

Ankara

Orta ve ileri teknoloji ürünleri ihracatında elde ettiği başarı ile adından söz ettiren Başkent’te, ihracatın tavan yaptığı Mayıs ayına göre döviz gelirinin yüzde 33 azalması, iş dünyasını endişelendirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Eylül 2012 ihracat verilerine göre, İstanbul 5 milyar 92 milyon, Kocaeli 1 milyar 10 milyon, Bursa 963, İzmir 686, Gaziantep 513 milyon dolar dış satım yaparken, Ankara 494 milyon dolarlık ihracatı ile 6. sırada yer aldı.

Geçen ay sıralamada bir basamak düşen Ankara’da ihracat rakamları tavan yaptığı Mayıs ayına göre yüzde 33 gerilerken, 6 ay öncesine yani Nisan ayına göre ise yüzde 17 düştü.

Barış Aydın: Doğal olarak endişelendik

İhracat rakamlarındaki düşüşün kendilerini doğal olarak endişelendirdiğini ifade eden TÜGİAD Ankara Başkanı Barış Aydın, yapılan araştırmalarda Türkiye sanayi ürünleri ihracatında yüzde 4,6 pay alan başkentin, yüksek teknoloji ürünü ihracatında elde ettiği payın yüzde 14,4 gibi rakama ulaştığını anımsattı.

Geçtiğimiz 10 yıllık dönemde Başkent’te yapılan sanayi çalışmaları ile Ankara’nın kabuk değiştirdiğini, üretim kapasitesinin arttırıldığını bildiren Aydın, “Sanayide bir yanda alt yapı, öte yanda üst yapı gelişti. KOBİ’ler ihracatı öğrendi. On yılda Başkentin dış vitrini düzeltildi. Ülkenin cari açık ve enflasyon sorununun devam etmesine karşın, kamu borcunun, bütçe açığının milli gelire oranı düşürüldü, büyümede önemli gelişmeler sağlandı” dedi.

Ankara’nın sanayi kimliği öne çıkabilir

Orta ve ileri teknoloji ürünlerinde elde edilen ihracat başarısının Ankara’nın gelecekte siyasi şehir kimliğinin yanı sıra sanayi şehri kimliği ile ön plana çıkmasını sağlayacağına işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

‘’Bu yılın ilk yarısında ihracatta çok iyi performans gösterdik. Nitelikli ürünlerimizle Ankara’ya markalaşma yolunda önemli adımlar attırdık. Sanayi üretim endeksindeki yükseliş analizlerine bakıldığında, Başkentin büyümeye büyük katkısı olduğu görülmektedir.

Ancak, son aylardaki düşüş karşısında durup düşünmemiz gerekiyor. Diğer büyük şehirlerin ihracatında da düşüş söz konusu ancak bizde tablo daha kötü. Özellikle geçen ay düşüşün en alt noktaya inmesi bizleri acil önlem almak durumunda bırakacak. Eksiklerimizi kısa sürede telafi edip, tıkanan pazarları açmamız, gerekirse yeni pazarlara yönelmemiz gerekiyor.”

'Kritik eşikten geçiyoruz'

Barış Aydın, özellikle Avrupa’da krizin boyutunun artmasının, ihracatta kentin önde olduğu orta ve ileri teknoloji ürünlerin satışını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya, düzenli borçlandıkları ve borçlarını çevirmekte zorlandıkları için büyük sıkıntılar içerisinde. İhracatımızda bu ülkelere yönelik bir daralmadan bahsedebiliriz.

Bu nedenle bu ürünlerin dış satımının önünü açacak yeni politikalar ve gerekirse kur ayarlamasına ihtiyacımız var. Gelişmiş ülkelerdeki pazarlara girmek zordur ancak tutunmak daha da zordur. Bu aşamada kritik bir eşikten geçtiğimizi söyleyebilirim.”

Ankara, son aylardaki düşüşe karşın, en fazla ihracat yaptığı kalemlerin başında gelen kimyevi maddeler ve mamullerinde geçen yılın ilk 9 ayında 789 milyon dolar ihracat kalemini 906 milyon dolara, makine ve aksamlarında 579 milyon dolardan, 713 milyon dolara ulaştırmayı başardı.

Mücevherat düşüşte

Aynı dönemde savunma ve havacılık sanayi ihracat rakamı ise 275 milyon dolardan 401 milyon dolara, taşıt araçları ve yan sanayide ise 495’den 536 milyon dolara ulaştı. En fazla düşüş ise yaklaşık 5 kat ile değerli maden ve mücevheratta oldu.