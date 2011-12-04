-Başkentte çift yönlü servis kararı uygulansın ANKARA (A.A) - 04.12.2011 - Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplanarak şehir içi servis araçlarının ücretsiz ve iki yönlü olarak çalışmasına karar vermesi gerektiğini bildirdi. Çakar, Kızılay meydanında yaptığı basın açıklamasında, AŞTİ'den giden ve AŞTİ'ye gelen şehirler arası yolcu otobüslerinin şehir içinde iki yönlü olarak hizmet veren servis araçlarının UKOME tarafından 17 Şubat 2005 tarihinde kaldırıldığını, bunun üzerine dernek olarak açtıkları dava üzerine de söz konusu kararın Ankara 2. İdare Mahkemesinin 19 Ekim 2005 tarihli kararı ile iptal edildiğini hatırlattı. Turhan Çakar, milyonlarca tüketici mahkeme kararı gereğince servis araçlarının bir an önce hizmet vermesini beklerken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin yetkisi olmadığı halde, 11 Nisan 2011 ve 9 Mayıs 2011 tarihli iki karar aldığını, bu kararlara göre de belirlenen güzergahlarda yalnızca AŞTİ'den semtlere yolcu taşınmasının, ancak semtlerden AŞTİ'ye yolcu alınmaması uygulamasının başlatıldığını kaydetti. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yargı kararlarına rağmen almış olduğu kararların yürütmesinin durdurulması ve iptali için dernek olarak 27 Temmuz 2011 tarihinde dava açtıklarını belirten Çakar, dava sonucunda mahkemenin 'açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyete verebileceği' gerekçesiyle 29 Eylül 2011'de oy birliği ile yürütmeyi durdurma kararı aldığını söyledi. UKOME'nin mahkemenin kararını yerine getirmek zorunda olduğunu belirten Çakar, ''UKOME bir an önce toplanarak 6 yıldan beri uygulanmayan mahkeme kararına göre AŞTİ'den semtlere, semtlerden de AŞTİ'ye ücretsiz olarak yolcu taşınmasına karar almak durumundadır. 6 yıldan beri milyonlarca tüketici hem yüz milyonlarca lira maddi hem de manevi yönden telafisi imkansız zararlara uğratılmıştır. İki yönlü ücretsiz servis hakkımız engellenemez'' dedi.