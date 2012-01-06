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Başkentte çevik kuvvet minibüsü devrildi ANKARA (A.A)

06 Ocak 2012 10:25

-Başkentte çevik kuvvet minibüsü devrildi ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Ankara'da sabah servisi yapan çevik kuvvet minibüsünün devrilmesi sonucu 20 polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait 06 A 62139 resmi plakalı minibüs, Yunus Emre Mahallesi Celal Esat Arsever Caddesi'nde buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarında park halinde bulunan Bayram B'ye ait 06 HR 918 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çevik kuvvet minibüsü, çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçla birlikte yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada, minibüs içinde bulunan 20 çevik kuvvet polisi yaralandı. Yaralı polisler, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda, devrilen minibüsten çevreye mazot yayıldı.

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