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Başkentte çalıntı araçla kaçan iki kişi polis tarafından yakalandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA'nın Etimesgut İlçesi'nde çalıntı araçla kaçarken polisin 'dur' ihtarına uymayan iki kişi, polis kovalaması sonrası yakalandı

17 Ekim 2017 21:03

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'nın Etimesgut İlçesi\'nde çalıntı araçla kaçarken polisin \'dur\' ihtarına uymayan iki kişi, polis kovalaması sonrası yakalandı.
Etimesgut\'ta çalıntı olduğu öğrenilen 06 UMG 32 plakalı araç ile kaçmaya çalışan iki kişi, polisin \'dur\' ihtarına uymadı. Bunun üzerine polis ekipleri kaçan otomobili durdurmak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında yaşanan kovalamaca sonucu, otomobil ilçe merkezinde kırmızı ışıkta durduruldu. Otomobilden inerek yaya olarak kaçan M.T. ile H.H. bir süre sonra polis tarafından yakalandı.
Yakalanan iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Çalıntı olduğu öğrenilen otomobil ise çekici ile kaldırıldı. 
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