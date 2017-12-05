Başkent'te binden fazla genç bilek 'hodri meydan' diyecek

5. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi\'ne yoğun ilgi

Ankara, (DHA) -

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness - Bilek Güreşi Federasyonu\'nun öncülüğünde gençler kategorisinde Türkiye\'de bugüne kadarki en kapsamlı ve yoğun katılımlı bilek güreşi yarışmasını düzenleyecek.

\"Güçlü Bilekler Güçlü Nesiller\" temasıyla 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu\'nda yapılacak olan 5. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması\'na Türkiye\'nin her bölgesinden tamamı lisanslı 13 ile 18 yaş arasında 1000\'den fazla profesyonel sporcu katılacak.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara toplamda 60 adet \'\'Altın Ödülü\'\', Bilek Güreşi Federasyonu onaylı \"Başarı Belgesi\'\' ve \'\'Madalya\"; katılan tüm sporculara \'\'Katılım Belgesi\'\' verilecek. Bir antrenöre veya bir beden eğitimi öğretmenine de çekilişle Umre ziyareti hediye edilecek.

Yarışmada şu sıkletler yer alacak:

Sağ ve Sol Kol Sıkletleri: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 kg

Engelli Sağ ve Sol Kol Sıkletleri: 55, +55 kg

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bilek güreşi müsabakalarından görüntüler

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)