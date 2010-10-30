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Başkent'te başörtülü üç kadın kendini hapsetti

Ankara Abdi İpekçi Parkında 'başörtüsü yasağını' protesto edildi.

30 Ekim 2010 03:00

T24 - AKP iktidarı dönemindeki ilk türban eylemi Necmettin Erbakan liderliğindeki Saadet Partisi'nin de desteğiyle Ankara'da yapıldı. Başkentte, Abdi İpekçi Parkında “başörtüsü yasağını” protesto eden kadınlar, maket hücreden parmaklıklar kırılarak çıkarıldı.

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Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'nin birinci sayfasından 'özgürlük eylemlerinin en anlamlısı' diyerek duyurduğu, Dünya Demokrasi Hareketi “Özgürlük Platformu” üyeleri, Çanakkale'deki “Dur Yolcu” yazılı tepenin "Dur Başörtüsü" yazılı fotoğrafının bulunduğu dövizlerle Sıhhiye'deki parkta toplandı. Burada, üç başörtülü kadın, hazırlanan ve üzerinde “Başörtülülerin özgürlük alanı” yazılı maket hapsin içine girdi. Hapisteki kadınlardan Sema Sevencan, platform adına hazırlanan açıklamayı okudu.

Sevencan, Türkiye'de yıllardır inançlarının tartışıldığını, yorumlarda bulunulduğunu ancak hiç kimsenin bu konunun mağduru insanların düşüncesini, ruh halini, sıkıntılarını sormadığını söyledi.İnançlarından ötürü özgürlüklerinin kısıtlanmasının, “kutsal” ve “dokunulmaz” kabul edilen kamusal alanlardan dışlanmalarının ve ötekileştirilmelerinin bir utanç olduğunu dile getiren Sevencan, başörtüsü sorununun insan hakları ve özgürlük sorunu olduğunu dile getirdi.

Sevencan, şöyle konuştu:“Bu sorun, farkılıklardan korkanların özgür yaşam alanlarını kendilerinden başka kimseyle paylaşmama sorunudur. Korkularının tutsağı olmuş, dar düşünceli insanların sorunudur. Bu sorun, başörtülülerin sorunu değil, siyasetçilerin sorunudur” Konuşmanın ardından maket hapsin parmaklıkları kırılarak başörtülü kadınlar serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri de parkta “başörtüsüne özgürlük” eyleminin 248'incisini gerçekleştirdi.Burada yapılan açıklamada, her seçim sürecinde kanayan bir yara haline gelen başörtüsü sorununun yine gündemde olduğunu belirtilerek, bir seçim süreci daha beklenilmesinin istenmediği kaydedildi.Açıklamada, sorunların ertelenmeden çözülmesi gerektiği ifade edildi.


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