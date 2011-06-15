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BAŞKENTTE 53 İŞÇİ ZEHİRLENDİ ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 18:44

-BAŞKENTTE 53 İŞÇİ ZEHİRLENDİ ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Başkentte bulunan bir döküm şirketinde çalışan 53 işçi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir şirkette çalışan işçiler, sabah saatlerinden ishal, bulantı, baş dönmesi şikayetleriyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi tamamlanan 53 işçi, taburcu edildi. İşçilerin dün öğlen yedikleri yemekten zehirlenmiş olabileceğini ifade eden yetkililer, alınan yemek numunelerin tahlil için gerekli kurumlara gönderildiğini kaydettiler.

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