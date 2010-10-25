-BAŞKENTTE "ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ" ARAMASI ANKARA/İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhuşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında, '''özel hayatın gizliliğinin ihlali''ne ilişkin verilen talimat üzerine, Ankara'da operasyon başlatıldı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği arama kararı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında askerlerin de bulunduğu 11 kişiye ait ev ve işyerinde arama başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''fuhuşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik'' soruşturma kapsamında, bazı muvazzaf ve emekli subayların müşteki sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.