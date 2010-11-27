-BAŞKENTTE "FÜZE KALKANI" EYLEMİ ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, NATO'nun füze kalkanının Türkiye'de kurulmak istenmesini ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde maket füzelerle protesto etti. Sakarya Caddesi'nde, Türk bayrağı açıp, davul ve zil eşliğinde hazırladıkları maket füzelerle, hükümet ve ABD aleyhinde sloganlar atan grup, büyükelçiliğin karşısındaki John F. Kennedy Caddesi'nde toplandı. TGB Genel Başkanı İlker Yücel, burada yaptığı açıklamada, füzelerin İran'a karşı kullanılacağını iddia etti. Yücel, füze kalkanının kurulması konusunda çalışmalar yürüten hükümete de tepki gösterdi. Açıklamanın ardından maket füzelerle ABD Büyükelçiliği'nin önüne gitmek isteyen eylemcilere ''güvenlik açısından uygun olmadığı'' gerekçesiyle izin verilmedi. Polisle bir süre pazarlık yapan öğrenciler, elçilik önüne gitmek ve sonrasında maketleri elçiliğe doğru fırlatmak için izin alamayınca, hazırladıkları karton füzeleri çevik kuvvet barikatının önünde yere attı. Eylemin ardından toplu halde geri dönmek isteyen eylemciler, polis tarafından engellenince kaldırımdan yürüyerek dağıldılar. Öte yandan eylem nedeniyle trafik akışı aksayınca bazı sürücüler, korna çalarak eylemcilere tepki gösterdi.