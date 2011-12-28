-Başkentte "Bonzai" operasyonu ANKARA (A.A) - 28.12.2011 - Ankara'da düzenlenen ve ''Bonzai'' adı verilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle'de uyuşturucu madde (Bonzai) kaçakçılığı yapılarak, haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaştı. ''Bonzai'' adı verilen planlı operasyonda, Bulgaristan'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ve Ankara'ya getireceği ve eğlence mekanlarında piyasaya sürmek için müşteri arayışı içerisinde olduğu anlaşılan S.A. (21) gözaltına alındı. S.A'nın evinde jandarma narkotik köpeği ''Ateş'' ile yapılan aramada, evin farklı yerlerinde gizlenmiş piyasaya sürülmeye hazır 10 gramlık paketler halinde 28 adet Bonzai, 8 paket kokain, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan gaz maskesi, buna bağlı 50 santimetre yüksekliğinde uyuşturucu maddeyi nargile şeklinde içmeye yarayan cam huni, 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 6 adet mermi, 45 santimetre uzunluğunda sallama tabir edilen bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, S.A'ya ait evde bulunan, D.K.Y. (21), F.M.B. (24) ve T.A. (24) da ''Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı'' yapmaktan gözaltına alındı. Piyasada ''Rüya'' ya da ''Bombay Mavisi'' olarak bilinen ''Bonzai'' adlı sentetik uyuşturucunun, internet yoluyla tütsü, çiçek tohumu ya da çiçek gübresi adı altında gübre paketi içerisinde satılarak, adrese kadar teslim edilebildiği 3 gramlık paketine 150-200 lira ödendiği bildirildi.