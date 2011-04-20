-BAŞKENTTE "BAHAR TEMİZLİĞİ" ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğü, yurt dışından getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları bildirilen 23 kişilik bir çeteyi ortaya çıkardı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 51 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilecek. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek, bazı kişilerin fuhuş yaptırmak amacıyla Ankara'ya yabancı uyruklu kadın getirdiğini tespit etti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gerekli izinler alınarak ''Bahar Temizliği'' adı verilen projeli bir çalışma başlatıldı. Yurt dışından bebek bakıcılığı, cilt bakım uzmanlığı, turizm şirketinde tur görevlisi gibi işlerde çalıştırmak üzere kandırdığı Azeri, Rus, Özbek ve Gürcistan uyruklu kadınları Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde 4 ev ve 6 otele yerleştirdikleri belirlendi. Teknik takibinde yapıldığı operasyonda kadınların daha sonra pasaportlarının toplandığı ve para karşılığı fuhuş yaptırıldığı saptandı. Çete mensuplarının kadınları geceliği 200 dolar ile 500 dolar arasında pazarlarken, fuhuş yapmak istemeyen bazı kadınlara kötü muamele yaptığı tespit edildi. Çetenin ayrıca fuhuş yapan kadınları taşımak üzere 1'i ticari taksi 9 ayrı araç kullandığı da ortaya çıkarılırken, kadınların müşterilere transferi kamera kaydına alındı. Yapılan tespitlerin ardından Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 6 otelinde aralarında bulunduğu 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında çetenin liderliğini yaptığı bildirilen Tarık K.'nın da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskında 2'si tabanca biri tüfek olmak üzere 3 silah ele geçirilirken bir miktar da esrar maddesi bulundu. Çete mensuplarıyla birlikte fuhuştan elde edildiği değerlendirelen değerli takılara da el konuldu. Polis ayrıca fuhuş tranferinde kullanılan 1'i ticari taksi olmak üzere 9 aracı da suçda kullanılması nedeniyle zapdetti. Operasyon kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 51 kadın gözaltına alındı. İfadeleri alınan kadınlar, sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyette ifadeleri tamamlanan 23 zanlı, ''Suç işlemek amacıyla teşekkül kurmak, fuhuşa aracılık etmek, hürriyeti tahdit'' suçlarından adliyeye gönderildi.