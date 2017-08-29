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Başkentte 30 Ağustos'ta kapatılacak yollar belirlendi

ANKARA, (DHA) - ANKARA Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları belirledi

29 Ağustos 2017 16:39

ANKARA, (DHA) - ANKARA Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları belirledi. 
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, yarın saat 13.00\'te TBMM önünden başlayarak, Atatürk Bulvarı\'nı takiben Meclis eski Binası önüne kadar geçit töreni yapılacak. Kutlamalar ve geçit töreni nedeniyle yarın saat 10.00\'dan program sona erene kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak yollar, şöyle: 
\"Ulus Meydanı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı, Baruthane Kavşağı, Sıhhiye Meydanı, 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı, Akay Kavşağı, Genelkurmay Kavşağı ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı\'ndan Kavaklıdere-Polonya Caddesi kesişimine kadar ve ayrıca açılan tüm cadde ve sokaklar), Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Talatpaşa-Hipodrom Caddesi kesişimine kadar), İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi kesişiminden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı\'na kadar açılan tüm cadde ve sokaklar), Çankırı Caddesi ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Necatibey Caddesi, Sezenler Sokak, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), Meşrutiyet Caddesi (Atatürk Bulvarı ile Mithatpaşa Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Olgunlar Caddesi (Atatürk Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Millî Müdafaa Caddesi ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Dikmen Caddesi (Genel Kurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası açılan tüm cadde ve sokaklar), İsmet İnönü Bulvarı (Akay Kavşağı ile Necatibey Caddesi arası), Esat Caddesi (Akay Kavşağı ile Atatürk Bulvarı arası alt geçit dâhil) Tunus Caddesi (Atatürk Bulvarı ile John F. Kennedy Caddesi arası açılan tüm sokaklar)
Ayrıca 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü Anıtkabir\'de yapılacak program ile ilgili olarak saat 06.30\'dan program sona erene kadar Gençlik Caddesi ve Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergâhları kullanan vatandaşlarımızın, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir\"

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