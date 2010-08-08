-BAŞKENTTE 2 BELEDİYE OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - Başkentte, EGO'ya ait 2 belediye otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Selahattin Arıca yönetimindeki Ulus-Aktepe-Kazımkarabekir hattında çalışan 06 BF 3583 plakalı belediye otobüsü, Keçiören'deki Kızlarpınarı Caddesi'nde Miktad Ersoy'un kullandığı 06 BT 3802 plakalı Ulus-Kızılay-Aktepe hattında çalışan otobüse arkadan çarptı. Kazada, 1'i ağır 18 kişi yaralandı. Etlik İhtisas, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma, Keçiören Hastanesine kaldırılan yaralılarından Selahattin Arıca'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.