T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başkentte 12 Eylül protestosu ANKARA (A.A)

12 Eylül 2011 08:38

-Başkentte 12 Eylül protestosu ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Başkentte bir grup, Radyoevi önünde 12 Eylül askeri müdahalesini protesto etti. Sıhhiye'deki Ankara Radyosu önünde toplanan Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi 5 kişilik bir grup, ''12 Eylül yargılamaları tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılsın, darbeciler yargılansın'' yazılı pankart açtı. Gruptakiler daha sonra, kaldırımda yan yana getirdikleri mumları yakıp askeri müdahalenin ardından idam edilen Serdar Soyergin'in adını yazdı. Gruptakiler adına açıklama yapan Hüseyin Esentürk, İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine dayanarak yönetime el koyan askerlerin, ilk duyuruyu Radyoevi'nden yaptıklarını belirterek, ''31 yıl sürecek karanlık dönemin ilk bildirisi buradan yapıldı. Bu nedenle her yıl burada toplanarak asılan bir arkadaşımızın adını yaktığımız mumlarla buraya yazıyoruz'' dedi. Burada taleplerini de dile getirdiklerini ifade eden Esentürk, ''Taleplerimizin başında darbecilerin yargılanması yer alıyor. 12 Eylül yargılamaları tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılsın, darbe yargılamaları yok sayılsın. Vatandaşlıktan çıkarılanların hakları iade edilsin. Caddelerden, sokaklardan, okullardan darbecilerin isimleri kaldırılsın. Darbecilerin maaşları kesilsin. İdam edilenlerin ailelerinden özür dilensin, ailelere tazminat ödensin'' diye konuştu. Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24