-Başkentte 12 Eylül protestosu ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Başkentte bir grup, Radyoevi önünde 12 Eylül askeri müdahalesini protesto etti. Sıhhiye'deki Ankara Radyosu önünde toplanan Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi 5 kişilik bir grup, ''12 Eylül yargılamaları tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılsın, darbeciler yargılansın'' yazılı pankart açtı. Gruptakiler daha sonra, kaldırımda yan yana getirdikleri mumları yakıp askeri müdahalenin ardından idam edilen Serdar Soyergin'in adını yazdı. Gruptakiler adına açıklama yapan Hüseyin Esentürk, İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine dayanarak yönetime el koyan askerlerin, ilk duyuruyu Radyoevi'nden yaptıklarını belirterek, ''31 yıl sürecek karanlık dönemin ilk bildirisi buradan yapıldı. Bu nedenle her yıl burada toplanarak asılan bir arkadaşımızın adını yaktığımız mumlarla buraya yazıyoruz'' dedi. Burada taleplerini de dile getirdiklerini ifade eden Esentürk, ''Taleplerimizin başında darbecilerin yargılanması yer alıyor. 12 Eylül yargılamaları tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılsın, darbe yargılamaları yok sayılsın. Vatandaşlıktan çıkarılanların hakları iade edilsin. Caddelerden, sokaklardan, okullardan darbecilerin isimleri kaldırılsın. Darbecilerin maaşları kesilsin. İdam edilenlerin ailelerinden özür dilensin, ailelere tazminat ödensin'' diye konuştu. Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.