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Başkent'te 1 Mayıs kutlaması

Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sendika, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kurumlarının katılımıyla Tandoğan Meydanı'nda kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi polis, yoğun güvenlik önlemleri aldı

01 Mayıs 2018 14:49

Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da sendika, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kurumlarının katılımıyla Tandoğan Meydanı\'nda kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi polis, yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Ankara\'da 1 Mayıs, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu  (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği\'nin (TMMOB) oluşturduğu tertip komitesinin öncülüğünde aralarında Cumhuriyet Halk Partisi\'nin de bulunduğu çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Tandoğan Meydanı\'nda kutlandı. Kutlamalar öncesi emniyet güçleri, toplanma alanı olan AKM önünden yürüyüş güzergahı olan Kazım Karabekir Caddesi\'nde ve Tandoğan Meydanı civarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Meydana çıkan bütün yollar bariyerler ve belediyeye ait hafriyat kamyonlarıyla kapatıldı. Güzergah boyunca farklı noktalarda arama noktaları kuruldu. Havadan da bir polis helikopteri güvenlik önlemlerini denetledi.

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