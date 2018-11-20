Başkentte 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

ANKARA\'da 4 ay önce kar maskeli ve pompalı tüfekle düzenledikleri silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan şüphelilerden firari olan T.D., Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nün kurduğu özel ekip tarafından İstanbul\'da yakalandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Olay, 14 Temmuz akşamı Altındağ ilçesindeki Ali Ersoy Mahallesi\'nde meydana geldi. Ankara\'da oturan T.D., E.Ö., İ.E., ve Y.Ç. kar maskesi takarak daha önceden aralarında husumet bulunan Erdem Güner Başar, T.A. ve B.K.\'ya pazar yerinde tabanca ve pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenledi. Erdem Güner Başar silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirirken arkadaşı T.A. ve B.K ise ağır şekilde yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için de polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



ÖZEL EKİP KURULDU

Olay sonrası gözaltına alınan 6 kişiden E.Ö., İ.E. ve Y.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari T.D.\'nin yakalanması için de Cinayet Büro Amirliği tarafından özel bir ekip oluşturuldu. İstanbul\'a kaçtığı belirlenen ve yakalanmamak için hiç telefon kullanmadığı öğrenilen T.D.\'nin Fatih ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edildi. 4 aydır polisten kaçan T.D. polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonla yakalanarak Ankara\'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Görüntü Dökümü:

-Saldırı anı güvenlik kamerası

-T.D.\'nin fotoğrafı

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)