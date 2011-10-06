-Başkentgaz'a ilgi büyük ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80 hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesine dönük nihai pazarlık görüşmesiyle, dev gruplar ilgileniyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başkent Doğalgaz özelleştirmesinde, bilgi odası süreci devam ederken, firmalar, bilgi odası sürecinin ve son teklif verme süresinin uzatılması talebinde bulundu. Firmalar, bu taleplerine gerekçe olarak da ekonomik konjonktürü, kredi maliyetlerinin yüksekliğini gösteriyor. Yatırımcıların talepleri doğrultusunda son teklif verme süresi uzatılırken, daha önce 31 Ekim olarak belirlenen son teklif süresi, 27 Ocak 2012 tarihine kadar uzatıldı. Şu ana kadar aralarında Koç Grubu, Enerjisa, Global Yatırım ve Akfen'in yer aldığı firmalar, gizlilik sözleşmesi imzalayarak bilgi odasına girdi. Şirketle ilgilenen yatırımcıların oldukça fazla olduğuna işaret edilirken, şartname alan yatırımcı sayısının da 10'u aştığı kaydediliyor. 26 Temmuz'da ihale ilanına çıkılan Başkent Doğalgaz özelleştirmesinde, ihale bedelinin yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si 2 yıl sonra olmak üzere, vadeli ödeme opsiyonu olacak. Bu arada, Başkent Doğalgaz tüm abone grupları için tarifeleri 31 Ağustos 2017 tarihine kadar sabitlerken, 800 bin metre küp yıllık tüketim seviyesinde sabitlenen taşıma bedeli uygulama limiti de 31 Ağustos 2017 tarihine kadar sürecek. Söz konusu iki uygulama ile Başkent Doğalgaz'a avantajlı bir tarife yapısı kazandırılması hedefleniyor. 1,3 milyon aboneye ilave alt yapı yatırımları tamamlanmış 500 bin ek abone potansiyeline sahip olan Başkent Doğalgaz, ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre satışta yüzde 52, tedarik hacminde ise yüzde 29 artış sağlarken, şirketin yıllık 2 milyar metre küp olan tüketiminin, 3 milyar metre küpe yükselmesi öngörülüyor.