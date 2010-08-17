-''BAŞKENTGAZ ÖZELLEŞTİRMESİ İPTAL EDİLMELİ'' ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, ''şaibeli Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. özelleştirme ihalesinin'' iptal edilmesi ve şirketin BOTAŞ'a devredilmesi gerektiğini öne sürdü. Çakar, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz dağıtımından toplumdaki tüm bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda ve eşit bir şekilde yararlandırılmalarının sağlanmasının sosyal devlet ilkesinin gereği olduğunu, bu yönüyle doğal gaz dağıtımının kamu hizmeti niteliğinde olduğunu ve bu hizmetlerin mahalli idarelerce yönetilmesi gerektiğini kaydetti. Tüm kentsel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinin sermaye kesimlerine yeni rant alanı olarak sunulduğunu ifade eden Çakar, bu yönetim çerçevesinde Ankara'da EGO Genel Müdürlüğünde yürütülen kentsel doğal gaz dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi amacıyla Başkent Doğal Gaz Dağıtım Şirketine dönüştüğünü belirtti. Dün yapılan açık artırma sonucu, Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş'nin 1 milyar 211 milyon dolarla, MMEKA A.Ş.'ye verildiğini hatırlatan Ali Ekber Çakar, şunları kaydetti: ''Temel bir kamu hizmetlerinin devir ihaleleri, kamuoyunun bilgisinden özellikle saklanarak, kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmektedir. İhale şartnamesi için oldukça yüksek bir bedel belirlenmekte ve teklif verecek şirketler dışında ilgili kurum ve kuruluşların erişiminden kaçırılmaktadır. Oysa 4046 sayılı kanunun 2. maddesinde 'özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da aleniyet içinde yürütülmesi' ilkesi benimsenmiştir. Elektrik ve doğal gaz dağıtım kuruluşlarının ihale süreçlerinde ise büyük bir titizlikle gizlilik uygulanarak söz konusu aleniyet ilkesi ihlal edilmektedir. 19 Temmuz 2010 tarihinde yapılması öngörülen ihale, BOTAŞ'ın mülkiyetinde olan ve Ankara'nın yıllık toplam tüketiminin yarısı kadar doğal gaz tüketen Baymina Enerji Santraline gaz ileten yüksek basınç hattının BOTAŞ'tan alınarak Başkent Doğal Gaz Dağıtımına devrini sağlayacak YPK Kararının alınabilmesi için ertelenmiştir. 19 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/T-24 sayılı YPK Kararı, kamuoyundan gizlenmiş, ancak teklifçi şirketlere müjdelenmiştir.'' Açıklamasında, kamuoyundan gizlenen söz konusu YPK Kararı ile ciddi bir kamu zararına neden olunduğunu savunan Çakar, ''Kamu zararına sonuçlar verecek olan şaibeli Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. özelleştirme ihalesi iptal edilmeli, şirket, alacaklarına karşı BOTAŞ'a devredilmelidir'' dedi.