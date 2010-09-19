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Ekonomi

BAŞKENTGAZ DOĞALGAZ'IN HEDEFİ 100 BİN ABONE ANKARA (A.A)

19 Eylül 2010 14:29

-BAŞKENTGAZ DOĞALGAZ'IN HEDEFİ 100 BİN ABONE ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi (Başkentgaz) Genel Müdürü İbrahim Halil Kırşan, önümüzdeki aylar altyapı projeleri açısından çok önemli bir dönem olacağını belirtirken, ''3-5 ay içinde en az 100 bin aboneyi daha profilimize katmış olacağız'' dedi. Kırşan, 1 milyon 200 bini aşan abone sayısına ulaşan şirketin yılda 2 milyar metreküpün üzerinde gaz dağıttığını ve Ankara mücavir alanları içinde ulaşamadıkları yerin bulunmadığını söyledi. ''Nasıl olsa özelleşeceğiz, yatırımları şirketi satın alan şirket yapsın'' gibi bir yaklaşımlarının hiçbir zaman olmadığını kaydeden Kırşan, 16 Ağustos 2010 tarihinde özelleştirme ihalesi tamamlanan şirketin özelleştirme sürecinde de yatırımlarına devam ettiğini (hat bakım, yenileme gibi) ve şu anda yeni kurulan yerleşim alanlarındaki talepleri programa aldıklarını ifade etti.  Geçen hafta 4 ihale gerçekleştirdiklerini ve 15 gün içinde alana ineceklerini belirten Kırşan, müşterilerin taleplerine cevap vermeye devam edeceklerini kaydetti. -ESKİ ŞEBEKE KALMAYACAK- Ankara'da havagazı fabrikasından kalma eski bir altyapı şebekesinin bulunduğunu anlatan Kırşan, şirket olarak bunu süratle yenilediklerini kaydetti. Kırşan, ''Eski şebekenin önemli bir bölümünü yeniledik. Şu anda 70-80 kilometre gibi küçük bir miktar kaldı. Bunu da tamamen söküp yeni hat döşeyeceğiz, 2-3 ay içinde havagazı fabrikasından kalan eski şebeke tamamen yenilenmiş olacak'' diye konuştu. -ŞİRKETİN BORÇ VE ALACAKLARI- Şirketin borçları ve alacakları konusunda da bilgi veren Kırşan, şöyle devam etti: ''EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüslere sattığımız CNG'lerle ilgili alacaklarımız vardı. Ayrıca daha önce bir kredi çekilmiş ve o krediden doğan alacaklarımız var. Bir de temettüden doğan alacaklar var. Yani 2-3 konu başlığında alacaklar var. Bizim de büyükşehir belediyesine ufak tefek kira giderleri gibi küçük borçlarımız vardı. Şu anda fiyat vermek istemiyorum fakat borç-alacakların yüzde 90'ı üzerinde uzlaştık, ancak yüzde 10'luk kısımda bir-iki görüşme daha yapmamız lazım.'' Şirketin BOTAŞ'a ise yaklaşık 270 milyon lira kadar borcu bulunduğuna işaret eden Kırşan, bunun da 3-4 ay içinde rahatlıkla ödenebileceğini söyledi.

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