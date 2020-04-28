Başkentgaz, 3 yılda ödediği kadar verginin 3 katını Ensar’a bağışlamış

T24 Ankara

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bilgi edinme talebine verdiği yanıtın, 2017 yılında Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 7 milyon 925 bin dolar (yaklaşık 55 milyon TL) bağış yapan Başkentgaz’ın 3 yılda ödediği verginin 18 milyon 490 bin TL olduğunu söyledi. Hakverdi, bakanlığın Başkentgaz’ın 2017 yılında matrahsız olduğunu ve bu yüzden hiç vergi tahakkuk etmediğini bildirdiğini de ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen bilginin, Ensar Vakfı’na bağışlanan paranın, Başkentgaz’ın 3 yılda ödediği verginin üç katı kadar olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Hakverdi, şöyle devam etti:

“Ali Sami Yen’e bugün ne olduğuna bakın”

“BaşkentGaz’ın sahibi Erdoğan’ın hem okul hem futbol arkadaşı. Peki kim bu Ankaralıların parasını alıp Ensar’ın Amerika’nın en güzel yerinde bina dikmesine destek olan Başkentgaz’ın sahibi Torunlar GYO. Erdoğan’ın İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı Aziz Torun ve ailesi. Torunların kurucusu baba Osman Torun 1955’te İstanbul’a gelir. Torun ailesi iş hayatında önce gıda işine girer ardından inşaat işinde büyürler. Özellikle 2005’li yıllardan itibaren artık onları kimse tutamaz. 2000’li yıllardan sonra yıldızı giderek parlayan Torunlar Plazalar, Residanslar, Avm’ler, Turizm tesisleri, Marina’lar sahibi olur. Yıl 2013’ü gösterdiğinde şirket Başkent Gaz’ın da sahibi olur. Yönetim Kurulu üyeleri arasında Sanayi Ticaret Bakanlığı yapmış Ali Coşkun bile var. Erdoğan ve Torun, futboldan da arkadaş. Öyle bir futbol aşkı var ki içlerinde bu aşkı görmek için Ali Sami Yen Stadı'nın yerinde bugün ne olduğuna bakmanız yeterli.”

“Kamuoyuyla paylaşsınlar”

Hakverdi, “Yıllara göre vergi seyrine baktığınızda devletin kasasına girmesi gereken paranın nereye gittiği açıkça görülüyor. İşin teknik boyutuna girildiğinde ise hesaplar GYO statüsü nedeniyle kitabına uygun gösterilmeye çalışılsa bile ortaya doğru sonuç çıkma ihtimali çok düşük. Başkentgaz’ın Kızılay aracılığıyla yaptığı bağışın vergisel açıdan değerlendirilebilmesi için Şirketin 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir” dedi.

“Gaz hediye etsin”

Hakverdi “Hayırsever Başkentgaz Ankaralılar sayesinde her ne kadar vergi levhasında göremesek de yıllardır büyük paralar kazanıyor. Şu süreçte 3 ay boyunca her ay Anakaralı hemşehrilerine 100’er metreküp gazı hediye etsin. Türken Vakfı insanların hayatı tehlikedeyken ve ülkemiz salgın hastalıkla mücadele ederken mal mülk edinmeyi bir kenara bırakıp Amerika'daki inşaatı satarak ülkemizdeki salgınla mücadeleye bağışlasın" ifadelerini kullandı.