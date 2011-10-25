-Başkente en az 33 bin kişilik yeni stat ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'ya yeni bir stadın yapılmasına yönelik çalışmalara başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Haziran seçimlerinde yeni stat sözü vermesinin ardından, Bakan Suat Kılıç ile Melih Gökçek stat yerine yönelik girişimlere başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni stat için Eskişehir yolu ile Sabancı Bulvarı'nın kesiştiği bölgedeki Zırhlı Birlikler Komutanlığı'na ait araziyi seçenekler arasında gösterdi. Gökçek ile birlikte arazide inceleme yapan Bakan Kılıç, ''Cumhuriyetin başkentine yakışır bir stadı Ankara'ya kazandıracağız'' dedi. Ankara'daki stadın uluslararası standartlarda ve milli maçlara ev sahipliği yapabilecek bir donanımda yapılacağını belirten Kılıç, şunları söyledi: ''Cumhuriyetin başkentine, başkent olmaya yakışır bir stadyum ve spor kompleksine kavuşturma kararlılığıyla yola çıktık. 12 Haziran 2011 milletvekilleri seçimi öncesi Sayın Başbakanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte kamuoyuna bu yönde taahhütte bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Başbakanımızın başkentimize yönelik taahhüdünü yerine getirmek üzere arazi tespit çalışmalarını yürütüyoruz.'' Arazi tespitinin ardından hukuki ihtilafların da giderilmesi halinde başkent Ankara'nın uzunca bir süredir hayalini kurduğu yeni stada kavuşacağını anlatan Bakan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eskişehir yolu üzerindeki bu arazi ilk izlenimlerimize göre son derece uygun bir konumda bulunuyor. Arazinin mülkiyet sorunlarıyla ilgili bir engel olmadığı takdirde burası düşünülebilecektir. Ancak eş zamanlı olarak zamandan kazanabilmek adına başka araziler üzerindeki değerlendirme çalışmalarımıza da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte devam edeceğiz. Belediyemizin önerileri arasında Ankara halkının da uygun bulacağı bir araziyi başkentimize stadyum ve tören alanı olarak kazandırmak üzere adımlarımızı hızlandıracağız.'' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, yeni stat projesiyle ilgili şunları söyledi: ''Arazi aslında burada zırhlı tümenin bir parçası. Fakat burayı ağaçlandırdılar. Aslında burası zırhlı tümenin fiilen kullanmadığı bir yer. Atatürk Orman Çiftliği kapsamında kalıyor olabilir. Bu konuda gerekli incelemeleri yapacağız. İnşallah Ankara için güzel bir yer olur. Burada hem stat, hem de bir tören alanı yapalım diyoruz. Bayramlar burada kutlansın istiyoruz.''