-BAŞKENT'E "HIGH DEFINITION" GÜVENLİK ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Ankara'ya kurulan ve "MOBESE" olarak adlandırılan "Kent Güvenlik Yönetimi" sayesinde 513 noktaya yerleştirilen 825 sistem içerisindeki yüksek çözünürlüklü yaklaşık 1400 kamera, önemli güzergah ve bölgeleri günün 24 saati gözetleyecek. Varlık Mahallesi'ndeki Ankara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'ne kurulan sistemin alt yapısı Türk Telekom tarafından sağlandı. Öncelikle Başkent'in ana güzergahları, protokol geçiş noktaları ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kameralarla donatan Ankara Emniyet Müdürlüğü, belirlenen yerlere üstün özelliklere sahip yüzlerce kamera yerleştirdi. Yetkililer, 513 noktaya yerleştirilen 825 sistemin içesindeki kameralardan 298'inin 360 derece dönebilen hareketli kameralardan oluştuğunu, 652'sinin ise güvenlik amaçlı kullanılacağını belirterek, diğer kameraların da araç trafiğinin izlenmesinde etkili olacağını kaydetti. "Full High Definition (HD)" olarak adlandırılan yüksek çözünürlüklü kameraların 2 ila 4 megapixel görüntü kalitesine sahip olduğunu belirten yetkililer, 21 kavşak noktasına yerleştirilen 78 sistemle kırmızı ışık ve hız ihlallerini saptayacağını, 10 ayrı noktadaki 19 kameranın da sadece hız ihlallerini belirleyeceğini bildirdi.Söz konusu araç trafiğiyle ilgili plaka verilerinin POL-NET adı verilen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait veri tabanında sorgulanacağı ifade edilirken, sistem üzerinde yapılacak otomatik sorgulamalarla aranan araçların yakalanması için telsiz operatörleri aracılığıyla bölgedeki birimlerin harekete geçirileceğini bildirdi. Dünyadaki benzer sistemlerin sadece hız ve kırmızı ışık ihlali yapan araç plaka tespiti yaptığını hatırlatan yetkililer, ilk kez Türkiye'de kullanılacak bu sistemle yoldan geçen tüm araçların plakalarının kamera tarafından okunup, söz konusu araçlarla ilgili tüm verilerin kayıt altına alınacağı bilgisini verdi. -KAMERALAR "ŞÜPHELİ PAKET" ALARMI VERECEK- Kişilerin hareketlerine karşı da duyarlı olan kameraların, bir yere bırakılan şüpheli paketler karşısında da alarm vereceğini kaydeden yetkililer, şu bilgileri verdi: "İlk etapta 16 operatör tarafından izlenecek bu sistemde örneğin bir kişi, elindeki paketi bir yere bırakıp kameranın görüntü alanı içerisinden çıktıktan belli bir süre sonra sistem bu paketi şüpheli olarak algılayıp alarm verecek. Tabii bu uygulama kalabalık olan yerlerde değil hassas olan yerlerde uygulanacak. Aynı şekilde alan içerisindeki heykel, büst gibi mevcutta bulunan bir objenin kaybolması, objeye zarar verilmesi durumlarında sistem alarm verecek." Sistemin devreye girmesiyle gündeme gelen "özel hayatın gizliliğinin ortadan kalkacağı" eleştirileriyle ilgili de ayrı bir çalışma yapıldığını belirten yetkililer, "perdeleme" adı verilen yöntemle kamuya açık olmayan alanların görüntü kayıtlarında yer almayacağını ve böylelikle özel hayatın izlendiğiyle ilgili şüphelerin ortadan kaldırılacağının altını çizdi. -TRAFİK İHLALİ KAYITLARI MAHKEMELERDE "DELİL" OLACAK- Hız ihlali yapan ya da kırmızı ışıkta geçen araçların sahiplerine ceza makbuzları gönderileceğini ifade eden yetkililer, cezalara itiraz edilmesi durumunda mahkemelere açılan davalarda, cezaya neden olan ihlalle ilgili fotoğraf ve 12 saniyelik görüntü kayıtlarının "delil" olarak kullanılacağını bildirdi.