Başkent Üniversitesi’ne el koyun isteği

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Haberal'a ait şirketlerle usulsüz para trafiği olduğu gerekçesiyle Başkent Üniversitesi'ne YÖK'ün el koymasını istedi.

Vakıf Üniversiteleri yönetmeliğine göre üniversiteyi kuran Haberal veya diğer şahıslara üniversite üzerinden kaynak aktarılması yasak. Yani üniversiteyi bünyesinde barındıran Haberal Eğitim Vakfı’nı kuranlar, üniversite üzerinden menfaat temin edemez veya üniversiteyi ticari amaçları için kullanamaz.

Bu düzenlemeye aykırı hareket edenler suç işlemiş kabul ediliyor ve yürürlükteki kanunlara göre bu suçu işleyen üniversitelerin devlet üniversitelerine devredilmesi gerekiyor.

Radikal gazetesinden Abdullah Kılıç’ın haberine göre Başkent Üniversitesi’nde kurulan birçok şirketin sahibi ve yönetici olan Haberal, bir şirketler aracılığıyla hiçbir ihale olmaksızın Başkent Üniversitesi’nin ihtiyaçlarını kendi şirketleri üzerinden karşılamakla suçlanıyor. İddiaya göre Haberal ayrıca üniversiteye devletçe tahsis edilen arazilerde de bu şirketlere faaliyette bulunması için yer açmış.

Savcılığın tespit ettiği yolsuzluklara göre üniversiteden Haberal’ın inşaat şirketi olan Subaşı İnşaat’a para aktarılmış. Yine Haberal’a ait Tabiat İnşaat’ın Kocaeli’nde yaptığı villaların Başkent Üniversitesi tarafından alınması için Haberal’ın şirketlerinden Kalif İnşaat, 2,5 milyon TL ödemiş.

Rapordaki ilginç iddialardan biri de Başkent Radyo Televizyonu için üniversite kaynaklarından usulsüzce 22 milyon TL aktarıldığına yönelik. Yine Haberal’ın kullandığı kredileri de üniversite karşılamış. Başka bir iddia da Haberal’ın şirketleri tarafından satın alınan Bahçelievler’deki gayrimenkullerin parasını üniversitenin verdiği.



Savcı: Tereddüt yok

“Bulgular hiçbir tereddüde yer vermeyecek nitelikte” diyen savcılık, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 26. maddesine atıfta bulanarak şöyle dedi:

“Başkent Üniversitesi’nin taşınır ve taşınmaz mallarından derslikler, her türden laboratuvarlar, kitaplar, bunları içeren yapılar, spor tesisleri, öğrenci yurtları ile öğretim elamanlarının lojmanları, eğitim öğretimde kullanılan her türlü taşınır taşınmaz araç ve gereçler ile tüm akdi ve nakdi hakları YÖK’ün mülkiyetine geçmesi gerekmektedir.”



Maaşı 112 bin TL

Savcılık, Haberal için yanlış beyanda bulunmaktan da dava açmaya hazırlanıyor. Çünkü Haberal, savcılığa verdiği gelir beyanında aylık kazancının 10 bin TL olduğunu beyan etmişti. Ancak Haberal’ın üniversiteden aylık 60 bin TL,grup yöneticisi olduğu şirketlerden 30 bin TL, kira gelirlerinden de 22 bin TL olmak üzere aylık 112 bin lira kazancı olduğu saptandı.

YÖK, Yükseköğretim Denetleme Kurulu müfettişlerinin Başkent Üniversitesi’yle ilgili incelemesinin olmadığını belirtse de benzer bir araştırmanın YÖK tarafından da yapıldığı iddia ediliyor. Bu arada bir iddia da Başkent Üniversitesi’nin maddi sıkıntı içinde olduğu.



Her vakıf üniversitesine bir hami

Vakıf üniversiteleri kurulurken, ileride bir sorunla karşılaşıldığında öğrencilerin mağdur olmaması için bir devlet üniversitesi vakıf üniversitelerine hami oluyor. Başkent Üniversitesi’nin de garantörü Hacettepe. Diğer bazı vakıf üniversitelerinin hamileri:

1- Sabancı Üniversitesi- Yıldız Teknik Üniversitesi

2- Koç Üniversitesi- Boğaziçi Üniversitesi

3- Bilkent Üniversitesi- Hacettepe Üniversitesi

4- İzmir Ekonomi Üniversitesi- Ege Üniversitesi

5- Medipol Üniversitesi- Osmangazi Üniversitesi

6- Özyeğin Üniversitesi- Boğaziçi Üniversitesi

7- Işık Üniversitesi- İstanbul Teknik Üniversitesi

8- Yeditepe Üniversitesi- Boğaziçi Üniversitesi

9- Bahçeşehir Üniversitesi - Marmara Üniversitesi

10- İstanbul Bilgi Üniversitdesi- Mimar Sinan Üniversitesi

11- Kültür Üniversitesi- İstanbul Teknik Üniversitesi

12- Kadir Has Üniversitesi- Marmara Üniversitesi

