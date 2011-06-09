-BAŞKENT TRAFİĞİNE MİTİNG DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - CHP'nin, Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacağı miting dolayısıyla yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.00'den itibaren, Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağından Tandoğan Meydanı'na kadar, Ulaştırma Kavşağı Tandoğan istikametine dönüş varyantları, Celal Bayar Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi'ne giriş varyantları, Beşevler Kavşağı Dö Gol Caddesi girişi, Anıt Caddesi ile Tandoğan Meydanı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ankaray Maltepe Durağı arası ile Tandoğan Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar miting süresince araç trafiğine kapatılacak.