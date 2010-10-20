-BAŞKENT TRAFİĞİNE 29 EKİM DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinin provaları ve geçit töreni nedeniyle 25, 27 ve 29 Ekim'de Başkent'te bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi alanında gerçekleştirilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle, 25 Ekim Pazartesi ve 27 Ekim Çarşamba günleri, Hipodrom Caddesi'nin Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul yolu Yenimahalle köprüsüne kadar gidiş yönü 10.30 ile 11.45 saatleri arasında, Konya yolunun Turgut Özal Bulvarı Akköprü Kavşağı'ndan Konya Yolu istikameti Çiftlik Kavşağı arasındaki bölümü ve Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı arasındaki bölümü 08.30-14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. 29 Ekim Cuma günü 08.30-14.00 saatleri arasında da Atatürk Kültür Merkezi alanındaki kutlama törenleri dolayısıyla, Hipodrom Caddesi'nin, İstanbul yolu-Yenimahalle Köprüsü ile Ulaştırma Kavşağı arasındaki bölümü ve Konya yolunun, Turgut Özal Bulvarı-Akköprü Kavşağı ile Konya yolu Çiftlik Kavşağı arasındaki bölümü çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı ile Ulaştırma Kavşağı arasındaki bölümünün Tandoğan istikameti ve Kazım Karabekir Caddesi'nin Ulaştırma Kavşağı ile İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı arasındaki bölümünün İstanbul Caddesi istikameti tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. 29 Ekim'de Anıtkabir'de yapılacak tören nedeniyle saat 07.30'dan törenin sonuna kadar Gençlik Caddesi Tandoğan Kavşağından geliş istikameti ile Akdeniz Caddesi Gençlik Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak. Bu tarihlerde İstanbul yolundan, Sıhhiye ve Ulus istikametine gidecek sürücüler Çiftlik Kavşağı-Silahtar Caddesi-Celal Bayar Bulvarı güzergahını, İstanbul yolundan Kızılay istikametine gidecek sürücüler Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu-İnönü Bulvarı güzergahını, İstanbul yolundan Çankaya istikametine gidecek sürücüler Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu-Konya yolu-Çetin Emeç Bulvarı-Hoşdere Caddesi güzergahını, Samsun yolundan Konya yoluna gidecek sürücüler Akküprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu güzergahını, Samsun yolundan Eskişehir yoluna gidecek sürücüler Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu güzergahını, Samsun yolundan Eskişehir yoluna gidecek sürücüler Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu- Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu güzergahını, Konya yolundan Anıtkabir tarafına gidecek sürücüler Beşevler Kavşağı-Bahriye Üçok Caddesi-Degol Caddesi-Tandoğan Kavşağı güzergahını, Keçiören'den İstanbul yoluna gidecek sürücüler Fatih Caddesi-Etlik Caddesi-Halil Sezai Erkut Caddesi-İvedik Kavşağı-İstanbul yolu güzergahını, Keçiören'den şehir merkezi istikametine gidecek sürücüler ise Fatih Caddesi-İrfan Başbuğ Caddesi-Ulus güzergahını kullanabilecek.