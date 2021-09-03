Başkent’te üç partinin belediyesi Sakarya ittifakında buluştu

Sakarya Zaferi'nin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’nın Polatlı ilçesinde “İstiklal Yürüyüşü” düzenlenecek. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yapacağı etkinliğe AKP’li Haymana Belediyesi ile MHP’li Polatlı Belediyesi de destek verecek.

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’nın Polatlı ilçesinde Cumartesi akşamı “Diriliş Yolu Yürüyüşü: Bu Yolun Sonu İstiklal” etkinliği düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde, Ankara Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizasyonunu yaptığı etkinliğe Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ile Polatlı ve Haymana Belediyeleri de destek verecek.

Milli Mücadele kahramanları anılacak

Etkinlikler çerçevesinde saat 19.00’da “Halide Edip Adıvar ve Milli Mücadele Kadın Kahramanları Müzesi” önünde buluşulacak ve burada Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nin insani ve duygusal yönlerinin anlatılacağı bir konuşma gerçekleşecek. Ardından burada oluşturulacak halk korteji ile birlikte saat 20.00’de yaklaşık 800 metrelik mesafedeki Sakarya 12. Grup Şehitliği’ne doğru “Diriliş Yolu Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. 12. Grup Şehitliği’ne varıldığında ise Itri’nin bestelediği Salat-ı Ümmiye eseri Musa Göçmen Senfoni Orkestrası tarafından çalınacak. Bir kız çocuğunun 100 yıl öncesine minnet ve vefa mektubunu okuyacağı program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sonlandırılacak.