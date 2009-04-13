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Başkent: Haberal'ın arkasındayız!

Başken Üniversitesi Senatosu olağanüstü toplandı. Rektör Yardımcısı Prof. Ersoy, Haberal'ın gözaltına alınmasını kınadı.

13 Nisan 2009 03:00

Başken Üniversitesi Senatosu olağanüstü toplantısından sonra, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Korkut Ersoy bir basın açıklaması yaptı. Ersoy şunları söyledi:

'Haberal düşündürücü''

Üniversitemizin kurucusu ve rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Ergenekon silahlı terör örgütü içerisinde bulunma suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. 10 bin öğrencinin eğitim gördüğü, tüm söylemlerinde Atatürk milliyetçiliğini ve devrimciliğini ilke edinen, kurduğu Kanal B TV'si ile son dönemde bu ilkelerden sapmayı eleştiren Haberal'ın gözaltına alınması düşündürücüdür.

'Kınıyoruz'

Düşünebilen ve üreten beyinler gözaltına alınmaktadır. Başken Üniversitesi Senatosu olarak ülkemizde hukuk devleti ilkesinin geçerli olduğunu düşünerek, yapılan hukuk dışı olayı kınıyor ve Başkanımızın arkasında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

'Hizmete aynen devam'

Sayın öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz, basın mensupları, ülkemizin her yerinde hizmetlerimize aynen devam edeceğimizi, eğitime ara vermeyeceğimizi saygıyla duyururum.

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