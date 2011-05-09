Başkent Gaz'da 1.2 milyar dolarlık düğüm

T24 - Karamehmet-Kazancı ortaklığının Başkent Gaz'ı devralması için bugün saat 17.30'a kadar parayı yatırması gerekiyor. Hafta sonu geç saatlere kadar görüşen iki ortak parayı yatırmazsa ihalenin iptali gündeme gelecek.







Başkent Doğalgaz ihalesini 1.2 milyar dolar bedelle kazanan Çukurova-Kazancı ortaklığına ödeme için tanınan ek süre bugün saat 17.30'da doluyor.

Mehmet Emin Karamehmet ile Mehmet Kazancı ödeme için bir protokol üzerinde çalışıyorlar. İki ortak hafta sonu geç saatlere kadar görüşmeler yaptılar.

Karamehmet ve Kazancı protokol üzerinde uzlaşırsa finansman için de sorun ortadan kalkacak.

İki ortak peşin ödeyecekleri 1.2 milyar doların 750 milyon dolarını 5 bankadan alacaklar. Ancak aralarındaki sorun nedeniyle bir kamu bankası kredi vermeye yanaşmıyor. Bu nedenle ortakların kendi aralarında protokol üzerinde uzlaşıp bu bankayı da ikna etmeleri gerekiyor. Eğer iki ortak anlaşırsa kredi sorunu da ortadan kalkacak ve ödeme gerçekleştirilebilecek.



ÖİB için sorun yok

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı açısından bir sorun bulunmuyor. İdare iki ortaklığa ait Çankaya Gaz veya MMEKA Başkent Gaz'ın devir için yeterli olduğunu açıklamıştı.

İki ortağın parayı yatırmaması durumunda 92.6 milyon liralık teminat da yanacak.

Karamehmet'in Başkent Gaz'ı almak için Çankaya Gaz'ı kurması sonrasında Kazancı ile arasında çatlak oluşmuştu. Kazancı, Karamehmet'e 'ya ihaleleri bölüşelim ya da ikimizden biri çıksın' önerisini dile getirmişti.

4 Mayıs 2011 tarihinde ödenmesi gereken bedel, ortakların anlaşmazlığı sonucunda ödenememişti.



Ödeme yapılmazsa iptale gidecek

Çukurova-Kazancı ortaklığından, bugün ödeme yapılmazsa, Başkent Doğalgaz'ın özelleştirilmesi sürecinde, bir kez daha ihalenin iptali gündeme gelecek.

Yaklaşık 1.2 milyon abonesi olan Başkent Doğalgaz'ın özelleştirilmesi için ilk ihale 2008 yılı Mart ayında yapılmış ancak kazanan şirketler yükümlüğünü yerine getirememişti.



8 milyar dolarlık teklif verdiler

Mehmet Kazancı, Çukurova Holding'in patronu Mehmet Emin Karamehmet'le yüzde 50 ortaklıkla kurduğu MMEKA şirketiyle girdiği enerji ihalelerinde ipi göğüslemeyi başarmıştı. İkili ihalelerde 8 milyar dolarlık teklifte bulunmuştu.

İstanbul'un iki yakasının da elektriğini MMEKA dağıtmaya hak kazandı. Boğaziçi Elektrik ile Anadolu Yakası Dağıtım'ın toplam 4.7 milyar dolar bedelle MMEKA'ya devredilmesi kararlaştırılmıştı.

İzmir'i de kapsayan Gediz Elektrik Dağıtım'ın özelleştirilmesi ihalesini de 1 milyar 920 milyon dolarlık teklifiyle kazanmalarına karşın Özelleştirme Yüksek Kurulu ikinci teklif veren Eti Gümüş-Söğütsen Seramik Ortak Girişim Grubu'na devredilmesine karar verdi.

Türkiye'nin ikinci büyük dağıtım şirketi Başkent Gaz ihalesini 1.2 milyar dolarlık teklifiyle yine MMEKA kazanmıştı.



