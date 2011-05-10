Başkent Gaz ihalesinde ödeme yapılmayınca diğer ihaleler de zora girdi

T24 - Başkent Gaz ihalesindeki yaşanan kriz, sadece bu şirketin yüzde 80 hissesi nedeniyle verilen 1.2 milyar dolarlık bu özelleştirmeyi değil, 5.1 milyar dolarlık diğer üç ihaleyi de zora soktu.

Mehmet Emin Karamehmet ile ortağı Mehmet Kazancı, geçen yıl Ağustos ayında ilk olarak Başkent Gaz'ın yüzde 80'inin özelleştirilmesi ihalesini kazanmışlar ve bu ihalede 1.2 milyar dolarlık teklif vermişlerdi. İşte iki ortak dün 17.30 itibariyle yatırmaları gereken parayı yatıramadılar. Ancak Karamehmet, gece yarısına kadar parayı bulmak için bir dizi görüşme gerçekleşti. Karamehmet bu görüşmeleri yaparken, Özelleştirme İdaresi yöneticileri de son ana kadar paranın yatırılmasını beklediler.



İptali gerekiyor



hurriyet.com.tr'den Aysel Alp'in edindiği bilgiye göre ortaklar parayı yatırımadılar. Bu durumda yasal prosedür gereği ihalenin iptal edilerek, 93 milyon dolarlık teminatın Hazine'ye irad kaydedilmesi gerekiyor. İhalenin en yüksek ikinci teklif sahibi Fernas İnşaata gitmesi ise sözkonusu değil. Çünkü İdare, ihale sonrasında sadece Karamehmet-Kazancı ortaklığının teklifini ÖYK ve Rekabet Kurumu'na taşımıştı.



Ortakların bu ihale için gerekli parayı bulamamalarının toplamda 6.3 milyar dolarlık özelleştirmeyi riske atacağı söyleniyor. İşte bu durum nedeniyle ilgili bakanların devreye girerek duruma el koyabilecekleri konuşulmaya başlandı.



Neden riskli

İki ortak Başkent Gaz'ın yüzde 80 hissesine 1.2 milyar dolarlık teklif verirken; Mehmet Emin Karamehmet kurduğu Çanka Gaz ile şirketin yüzde 20'lik hissesi için daha sonra yapılan ihaleyi 310 milyon dolar bedelle kazanmıştı. Dolayısıyla sadece Başkent için sözkonusu olan rakam 1.5 milyar dolar.



Diğer taraftan iki ortak İstanbul'un Anadolu yakası ihalesini 1.8 milyar; Avrupa yakasını ise 3 milyar dolarlık teklifleriyle kazanmışlardı. İşte Başkent Gaz ihalesinin iptal edilmesi durumunda Karamehmet'in yaklaşık 5 milyar dolarlık bu iki ihale için de finansman bulmakta zorluk çekebileceği belirtiliyor. Bu tür büyük projelerin finansmanında bankalar şirketlerin kredibilitesine büyük önem veriyor. Türkiye'nin ikinci büyük dağıtım bölgesi olan Ankara için bile finansman bulunamamasının İstanbul'un iki yakası için de finansman sıkıntısını gündeme getirebileceği belirtiliyor.



Tüm bu nedenlerde 6.3 milyar dolarlık özelleştirmenin riske girmemesi için son sözü Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Özelleştirmeden Sorumlu olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söyleyeceği konuşuluyor.



Açıklama yapılacak



Telefonla ulaştığımız Mehmet Kazancı, parayı bulup bulamadıkları sorumuza, "Para işini tamamen Çukurova Grubu takip ediyor. Ben bulup bulmadıklarını bilmiyorum" dedi. Ortağınızla aranızdaki pürüz giderildi mi sorumuza ise Kazancı, "Konuşuyoruz. Pürüz yok. ama onlar takip ediyor. Şimdi ben birşey söylemeyeyim. Zaten Özelleştirme İdaresi açıklama yapacak" dedi.