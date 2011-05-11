Başkent Gaz ihalesi iptal edildi

T24 - Başkent Gaz ihalesi, Mehmet Emin Karamehmet ile ortağı Mehmet Kazancı'nın 1.2 milyar dolarlık bedeli yatırmaması nedeniyle iptal edildi.







Başkent Doğalgaz ihalesinde bir haftadır devam eden kriz, ihalenin iptaline neden oldu. Özelleştirme İdaresi'nden yapılan açıklamada, 92.6 milyon dolarlık teminatın irat olarak kaydedildiği ve ortaklığın yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle ihalenin iptal edildiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile İdaremiz arasında imzalanması gereken Hisse Satış Sözleşmesi, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin, İhale Şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle imzalanamamış olup, ihale iptal edilmiştir. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine ilişkin olarak en kısa sürede yeniden ihaleye çıkılması hedeflenmektedir."



Yüzde 20 ne olacak?

Ancak Başkent Gaz'ın yüzde 20'si için yapılan ihaleyi Karamehmet'in Kazancı'dan ayrı kurduğu Çankaya Gaz şirketi 310 milyon dolar bedelle kazanmıştı. Bu durumda Karamehmet'in yüzde 20 hisseyi alıp alamayacağı merak konusu oldu.



Şimşek: Böyle olsun istemezdik

Maliye Bakanı Şimşek, ihalenin iptali ile ilgili olarak, "Özelleştirme süreci geçen sene tamamlandı. Bizden ek süre istendi verdik. Ama ek teminat aldık. 92.6 milyon dolar gibi ciddi bir teminat. Belediyenin de satış süreci beklendi. İkisini topladığınız zaman çok ciddi teminat var. Bütün bunlara rağmen süre doldu. Kredi bulamamışlar, bizim iptalden başka seçeneğimiz yok. Biz böyle sonuçlanmasını istemezdik. Demek ki toparlayamadılar. Tekrar ihaleye çıkacağız."



Süre dün dolmuştu

Başkent DoğalGaz ihalesinde paranın yatırılması için verilen süre normal olarak dün akşam saat 17.30'da doldu. Ancak Özelleştirme İdaresi yetkilileri gece saat 22.40'a kadar değerlendirme toplantısı yaptı. Bu toplantının yapıldığı saatlerde krediyi vereceği söylenen kamu bankalarının yönetim kurullarının da toplanması dikkat çekti.



8 milyar dolarlık teklif verdiler

Mehmet Kazancı, Çukurova Holding'in patronu Mehmet Emin Karamehmet'le yüzde 50 ortaklıkla kurduğu MMEKA şirketiyle girdiği enerji ihalelerinde ipi göğüslemeyi başarmıştı. İkili ihalelerde 8 milyar dolarlık teklifte bulunmuştu.

İstanbul'un iki yakasının da elektriğini MMEKA dağıtmaya hak kazandı. Boğaziçi Elektrik ile Anadolu Yakası Dağıtım'ın toplam 4.7 milyar dolar bedelle MMEKA'ya devredilmesi kararlaştırılmıştı.

İzmir'i de kapsayan Gediz Elektrik Dağıtım'ın özelleştirilmesi ihalesini de 1 milyar 920 milyon dolarlık teklifiyle kazanmalarına karşın Özelleştirme Yüksek Kurulu ikinci teklif veren Eti Gümüş-Söğütsen Seramik Ortak Girişim Grubu'na devredilmesine karar verdi.

Türkiye'nin ikinci büyük dağıtım şirketi Başkent Gaz ihalesini 1.2 milyar dolarlık teklifiyle yine MMEKA kazanmıştı.



