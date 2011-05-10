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Ekonomi

BAŞKENT DOĞALGAZ'IN ÖZELLEŞTİRMESİ İPTAL ANKARA (A.A)

10 Mayıs 2011 15:29

-BAŞKENT DOĞALGAZ'IN ÖZELLEŞTİRMESİ İPTAL ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirme işlemi iptal edildi.  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan yazılı açıklamada, İhale Şartnamesi uyarınca Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş ile ÖİB arasında imzalanması gereken Hisse Satış Sözleşmesi, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin, ihale şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle imzalanamadığı kaydedildi.  Açıklamada, söz konusu şirketin ÖİB'ye verdiği ve özelleştirme tarihinde bugüne kadar alınan en yüksek teminat olarak kayda geçen 92 milyon 600 bin dolar geçici ve ek geçici teminatları irat kaydedilerek, ihalenin iptal edildiği bildirildi. 

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