-BAŞKENT DOĞALGAZ'IN İHALESİ YARIN ANKARA (A.A) -15.08.2010 - Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye ait yüzde 80 oranındaki hissenin satış yöntemiyle özelleştirme ihalesi, yarın gerçekleştirilecek. Dev şirketlerin ilgilendiği ihaleye, 7 şirket teklif vermişti. Hafta başında yapılan elektrik dağıtım ihalelerinde rakip olan Kazancı Kardeşler, bu ihalede de yine rakip olacaklar. Çekişmeli geçmesi beklenen ihaleye teklif veren firmalar arasında Meka, MMEKA Makina İthalat Paz. ve Tic. A.Ş., Aksa Doğalgaz A.Ş., Yıldızlar SSS Holding A.Ş., Fernas İnşaat A.Ş., Akfen Holding A.Ş., Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş., Limak Yatırım İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. bulunuyor. Yüksek fiyat elde edilmesi beklenen ihalede, ilk ihalede elde edilen 1,6 milyar dolarlık fiyatın yakalanabileceği belirtiliyor. İhaleyle, şirket sermayesi 700 milyon lira olan Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin yüzde 80 oranındaki 560 bin hissesi satış yöntemiyle özelleştirilecek. Bu arada, ÖİB tarafından özelleştirme neticesinde elde edilen gelirlerden, özelleştirme giderlerinin düşülmesinin ardından, BOTAŞ ve Hazine'ye olan borçların ödemesi yapıldıktan sonra, arta kalan tutar belediyeye aktarılacak. Özelleştirme işlemleri iki yıl içinde tamamlanacak.