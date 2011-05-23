-BAŞKENT DOĞALGAZDA YENİ İHALEYE HEMEN ÇIKILACAK BATMAN (A.A) - 23.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkent Doğalgaz'da yeni ihaleye hemen çıkılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına talimat verdiğini, yeni ihaleye de haziran ya da temmuz ayında çıkılacağını, sürecin de yıl sonuna kadar da tamamlanacağını bildirdi. Batman'da seçim kampanyasını sürdüren Bakan Şimşek, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Şimşek, Karamehmet-Kazancı ortaklığının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonrası iptal edilen Başkent Doğalgaz A.Ş'de yeni ihalenin biran önce yapılacağını söyledi. Bunun için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına talimat verdiğini kaydeden Maliye Bakanı, ''Ben İdareden ihaleye hemen çıkılmasını istedim. Bu konudaki gerekli talimatı verdim, ihale süreci de başlatıldı. Herşey normal akışında seyrederse yeni ihaleye haziran ya da temmuz ayında çıkmayı ve yıl sonuna kadar da bu işi sonuçlandırmayı planlıyoruz'' dedi. İptal sonrası ihale sürecinin yeniden başladığına dikkati çeken Şimşek, çalışmaların diğer kuruluşlarla koordineli şekilde götürüleceğini ve bu çerçevede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Rekabet Kurumunun da görüşüne başvurulacağını kaydetti. Başkent Doğalgaz A.Ş'nin satış sözleşmesinin revize edilmesi için çalışma başlatıldığını belirten Maliye Bakanı, tanıtım dokümantasyonunun revizyonunun yapılmakta olduğunu, bilançodaki güncel rakamlara göre şirketin değer tespitinin de revize edileceğini anlattı. Veri Odası güncel bilgilerinin de internet üzerinden yatırımcıların kullanımına sunulacağını belirten Şimşek, şöyle devam etti: ''Yeni ihale sürecinin daha başlarında Başkent Doğalgaz A.Ş'ye yatırımcıların yoğun ilgisi var. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da süreçle ilgili olarak yatırımcılarla görüşmelerde bulunacak. İdare, bu süreçte ihaleye katılan firmaların yanı sıra, iptal edilen ihaleyle ilgilenip de teklif vermeyen ya da ihaleye katılımı mümkün olan potansiyel yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarla tek tek görüşecek. Bu aşamada şirketin hem insan kaynakları yönünden, hem de mali açıdan desteklenmesine dönük çalışmalar yürütülecek. BOTAŞ'a olan borçların bir kısmının ödenebilmesi için Başkent Doğalgaz'a kaynak aktarılacak. Başkent Doğalgaz Türkiye'nin en eski ve en büyük 2'inci doğalgaz dağıtım şirketi. Yeni ihalede de bu şirkete yoğun ilgi olmasını bekliyoruz. Zaten şimdiden ilgi çok fazla.'' Bu arada edinilen bilgiye göre, Başkent Doğalgaza aktarılacak kaynak 100 milyon dolar civarında olacak. -ELEKTRİK DAĞITIM İHALELERİ- Maliye Bakanı Şimşek, Başkent Doğalgaz A.Ş'de yükümlülüklerini yerine getiremeyen Çukurova-Kazancı grubunun en yüksek teklifi verdiği Boğaziçi Elektrik Dağıtım ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım (AYEDAŞ) şirketlerinin ihalelerinde de sürecin tamamlanmasını bekleyeceklerini söyledi. 31 Mayıs'ta sona eren ödeme döneminde, bu 2 ihalede herhangi bir olumsuz gelişmenin yaşanması halinde mevzuat neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını ifade eden Şimşek, ''Herşeyi mevzuat çerçevesinde götürüyoruz. Burada da aynı durum söz konusu. Zamanı geldiğinde gelişmelere göre davranır ve açıklamasını yaparız'' diye konuştu. Şimşek, dünyanın en önemli iktisatçıları arasında yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) Prof. Dr. Doran Acemoğlu'nun ''Türkiye'de cari açık böyle devam ederse çok büyük negatif etkileri olur. Aşırı tüketimden uzak durulmalı'' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de, ''Son derece makul bir değerlendirme. Ben buna yüzde 100 katılıyorum. Cari açıkla ilgili yeni önlem almamız gerekebilir. Bunları da yapacağız'' açıklamasında bulundu.