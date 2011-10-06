-Başkent Doğalgaz'da teklif süresi uzatıldı ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Başkent Doğalgaz'da son teklif verme süresi, 27 Ocak 2012'ye kadar uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nde bulunan yüzde 80 oranındaki hissesinin, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, satış yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceğinin, 26 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı. İlanda, 31 Ekim 2011 tarihi saat 18.00 olarak belirlenen son teklif verme tarihinin, 27 Ocak 2012 tarihi saat 18.00 olarak değiştirildiği kaydedildi.