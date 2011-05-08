-BAŞKENT DOĞALGAZ'DA, DÜĞÜM YARIN ÇÖZÜLECEK ANKARA (A.A) - 08.05.2011 - Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80 hissesinin devri için tanınan ek süre, yarın doluyor. Böylece, gözlerin çevrildiği, Başkent Doğalgaz'ın devir sürecindeki düğüm de çözülecek. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, yaptığı açıklamada, Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80 hissesinin devri için, yarına kadar ek süre verdiklerini hatırlattı. Aksu, süre bitmeden Başkent Doğalgaz ile ilgili ödemenin yapılmasını beklediklerini de kaydetti. Devir sürecinde ihale bedelinin yatırılamaması ile ilgili kendilerine iletilen problemin blokajdan kaynaklanmadığını kaydeden Aksu, ihale bedeli olan parayı ortaklardan hangi şirket yatırırsa yatırsın Başkent Doğalgazı, Çukurova ve Kazancı ortaklığına devretmiş olacaklarını belirtti. Aksu, ''Çünkü, yüzde 50 ortaklık devam ediyor. Bizim için ortağın kim olduğu değil, şirketlerin parayı ödemesi önemli. Kendi aralarındaki bir şey'' dedi. Başkan Vekili Aksu, yarın mesai bitimine kadar paranın ödenmemesi durumunda teminatın irad kaydedileceğini, ihalenin de iptal edileceğini ifade etti. -BAŞKENT DOĞALGAZ İHALE SÜRECİ- Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye ait yüzde 80 oranındaki hissenin satış yöntemiyle 16 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleştirilen ihalesinde, en yüksek teklifi 1 milyar 211 milyon dolar bedelle Çukurova Holding'in Patronu Mehmet Emin Karamehmet ile Mehmet Kazancı'nın yüzde 50 ortaklıkla kurduğu MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş vermişti. Devir sürecinde Mehmet Emin Karamehmet, MMEKA adına kurduğu Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş şirketiyle başvuruda bulunmuştu. Mehmet Kazancı, bu başvuruya itiraz ederken, Rekabet Kurumu ve EPDK Çankaya Doğalgaz'a onay vermişti. Onayların ardından, 1,2 milyar dolarlık ihale bedelinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, 4 Mayıs tarihinde, saat 17.00'ye kadar yatırılması gerekiyordu. Ancak, söz konusu tarihte ihale bedeli ÖİB'ye yatırılmadı ve ÖİB tarafından alınan karar doğrultusunda, paranın yatırılması için yarın mesai bitimine kadar ek süre verildi. Bu arada, paranın yatırılamama nedeni, teknik bir aksaklık olarak açıklanmıştı. -ŞİMDİ NE OLACAK?- Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin satışına ilişkin olarak, Hisse Satış Sözleşmesi'nin imzalanması için son tarih, ilgili mevzuat uyarınca, ÖİB tarafından yarın mesai saati bitimi olarak yeniden belirlenmişti. Bu çerçevede, Hisse Satış Sözleşmesinin, İhale Şartnamesi gereği gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi veren ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun nihai devir kararında yer alan tek teklif sahibi MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulan alıcı şirket ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında imzalanması hedefleniyor. MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin ihale şartnamesindeki yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ise söz konusu şirketin toplam 92 milyon 600 bin doları tutarındaki geçici ve ek geçici teminat tutarı, ÖİB lehine irad kaydedilecek ve ihale iptal edilecek. -İHALE DAHA ÖNCE DE İPTAL EDİLMİŞTİ- Öte yandan, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin özelleştirilmesi için ilk ihale 2008 yılının Mart ayında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmişti. İhalede en yüksek teklifi 1 milyar 610 milyon dolarla Global Yatırım Energaz, ikinci en yüksek teklifi de Elektromed vermişti. En yüksek teklifi veren her iki şirketin de yükümlülüklerini yerine getirememesi üzerine ise ihale iptal edilmişti. -BAŞKENT DOĞALGAZ A.Ş- İkinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz A.Ş, 2037 yılına kadar geçerli olan doğal gaz dağıtım lisansına sahip ve yaklaşık 1,2 milyon abonesi bulunuyor. Şirket, hem abone sayısında hem de doğalgaz satış hacminde istikrarlı bir büyüme gösteriyor.