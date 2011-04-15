-BAŞKENT DOĞALGAZ'A İZİN YOK ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Rekabet Kurulu, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye özelleştirme yoluyla devrine ilişkin süreçte, söz konusu hisselerin MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş tarafından kurulan Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından devralınması işleminin Rekabet Kanunu kapsamında olmadığına karar verdi. Rekabet Kurulu'nun, Özlenir Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin franchise veren konumundaki Levi Strauss İstanbul Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine yönelik iddialara ilişkin, 27 Haziran 2008 tarihli kararının yürütülmesinin Danıştay tarafından durdurulması üzerine, ilgili dosya yeniden değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verildi. Kurul, Sümer Holding A.Ş'ye ait Mazıdağı Fosfat Tesisleri'nin ''satış'' ve ''işletme hakkının verilmesi'' yöntemleri birlikte uygulanarak bir bütün halinde özelleştirme yoluyla ''Dimin Madencilik San. ve Tic. A.Ş., TMC Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Gemlik Gübre San. A.Ş. veya Gübre Fabrikaları T.A.Ş.''den biri tarafından devralınması işleminin ilgili Kanun ve tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna karar verdi. Teklif sahiplerinden herhangi biri tarafından gerçekleştirilecek muhtemel devralma işlemi sonucunda hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle, işleme izin verilmesinde sakınca olmadığına karar verildi. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye özelleştirme yoluyla devrine ilişkin süreçte, söz konusu hisselerin MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulan Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından devralınması işleminin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında tebliğ kapsamında olmadığına karar verildi. Kurul, Türk Hava Yolları A.O. ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. arasında kurulmak istenen ortak girişim işlemine hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açmayacağından izin verilmesine karar verdi. Rekabet Kurulu, Kemer Medical Center Özel Sağlık Hiz. Tur. ve Tic. A.Ş.'nin hisselerinin yüzde 17,2'sinin ve teşebbüs üzerinde belirleyici etki uygulama olanağı sağlayan bazı hakların Asia Debt Management Hong Kong Limited tarafından devralınması ile Kemer Medical Center Özel Sağlık Hiz. Tur. ve Tic. A.Ş.'nin kontrolünün tek kontrolden ortak kontrole geçmesi ve bu ilişkiden sağlanan fon ile Gelişim Sağlık Hizmetleri A.Ş. hisselerinin tamamının Kemer Medical Center Özel Sağlık Hiz. Tur. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi.