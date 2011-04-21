-BAŞKENT DOĞALGAZ'A 310 MİLYON DOLAR ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Başkent Doğalgaz'ın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 310 milyon dolarla Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Vural başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan ihale basına kapalı olarak gerçekleşti. İhalenin tamamlanmasının ardından basın mensupları ihalenin yapıldığı salona alındı. İhalenin ardından basın mensuplarına bilgi veren Vural, ihalede en yüksek teklifi 310 milyon dolarla Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin verdiğini açıkladı, şirketin ihale bedelini peşin ödeyeceğini söyledi. İhaleye katılan Celal Sever'in teklifinin 304 milyon dolarda kaldığını ifade eden Vural, açık artırma usulüyle yapılan ihalenin 7 turda tamamlandığını kaydetti. Vural, ihalenin Rekabet Kurumu ve EPDK'nın onayına sunulacağını söyledi. Bu arada, ihaleye Celal Sever adına Hale Tunus, Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. adına Mehmet Kurnaz ve İsmail Sefa İnanç katıldı. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 oranındaki hissesi 16 Ağustos 2010 tarihinde 1 milyar 211 milyon dolar bedelle MMEKA Makina İthalat Pazarlama ve Tic. A.Ş'ye satılmıştı.