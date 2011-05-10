-BAŞKENT DOĞALGAZ SONBAHARDA YENİDEN İHALEYE ÇIKACAK ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye ait yüzde 80 oranındaki hissenin özelleştirmesi için, sonbaharda yeniden ihaleye çıkacaklarını bildirdi. Aksu, Başkent Doğalgaz Dağıtım'ın yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirilmesinde Karamehmet-Kazancı ortaklığının ihale bedeli olan 1 milyar 211 milyon doları ödememesi ile meydana gelen iptal kararını değerlendirdi. ÖİB Başkan Vekili Aksu, İdare olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve ihale bedelinin yatırılması için, ek süre de vererek son ana kadar beklediklerini söyledi. Özelleştirme işlemlerinde bu tür durumların yaşanabildiğine işaret eden Aksu, ortaya çıkan gelişmeden sonra mevzuat hükümlerini yerine getirdiklerini vurguladı. Aksu, iptal sonrası yeniden hazırlık yapacaklarını, ihale dokümanlarını revize edeceklerini ve şartnameyi yeniden hazırlayacaklarını belirterek, ''Bu hazırlıkların ardından bilgi odası sürecini başlatacağız. Yatırımcılara dönük bilgilendirme toplantıları gerçekleştireceğiz. Yani ihale süreci yeniden başlamış olacak. Bu çerçevede, sonbaharda Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80 hissesinin özelleştirilmesi için yeniden ihaleye çıkacağız'' diye konuştu. -İSTANBUL ANADOLU YAKASI VE BOĞAZİÇİ'NDE NE OLACAK?- Çukurova ve Kazancı grubunun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin Başkent Doğalgaz'da 1,2 milyar dolar ihale bedelini yatıramaması nedeniyle meydana gelen iptal kararının ardından, Karamehmet-Kazancı ortaklığının en yüksek teklifi verdiği İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım ihaleleri de kamuoyunun gündemine girecek. Ortaklığın bu iki dağıtım bölgesinde ihale bedelini ödeyip ödeyemeyeceği merakla beklenirken, Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, söz konusu özelleştirmelerde ihale bedelinin yatırılması için 31 Mayıs'a kadar süre bulunduğunu söyledi. Aksu, prosedür gereği sürenin tamamlanmasını bekleyeceklerini, herhangi bir olumsuz gelişmede mevzuatın gereğini yapacaklarını ifade etti. Mehmet Kazancı ve Çukurova Holding'in patronu Mehmet Emin Karamehmet'in yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu MMEKA şirketi, enerji ihalelerinde de ön plana çıkmıştı. MMEKA, Boğaziçi Elektrik Dağıtım, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) ile Gediz Elektrik Dağıtım özelleştirme ihalelerinde en yüksek teklifi vermişti. Ancak, Rekabet Kurumu 3 elektrik dağıtım bölgesinden birinden feragat etmeleri gerektiğini belirtince Gediz Elektrik Dağıtım, en yüksek ikinci teklifi veren firmaya bırakılmıştı. Karamehmet-Kazancı ortaklığı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'ın özelleştirme ihalesinde 2 milyar 990 milyon dolar, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinde 1 milyar 803 milyon dolarlık teklifte bulunmuştu. Bu durumda, şirket Boğaziçi Elektrik Dağıtım ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'de 4 milyar 793 milyon dolarlık taahhüt altına girmişti. -BELEDİYE HİSSESİ NE OLACAK? - Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80'lik hissesinin özelleştirme ihalesinin iptalinin ardından, gözler şirkette Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüzde 20'lik hissenin özelleştirme sürecine çevrildi. Geçtiğimiz ay nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirilen ihalede, Çukurova Grubu'na ait Çankaya Doğalgaz A.Ş 310 milyon dolarla en yüksek teklifi vermişti. Celal Sever'de 304 milyon dolarla ikinci en yüksek teklifin sahibi olmuştu. Rekabet Kurulu, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 20 hissesinin Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş ya da Celal Sever'e devrinin şirketin kontrol yapısında değişikliğe yol açmayacağını bildirmiş ve devir işleminin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmadığına karar vermişti.