-BAŞKENT DOĞALGAZ ÖZELLEŞTİRMESİNDE 3. TUR ANKARA (A.A) - 31.07.2011 - Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80 hissesinin satış yöntemiyle özelleştirmesinde, ihale şartlarında da yatırımcıya kolaylıklar getirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Başkent Doğalgaz'da 26 Temmuz Salı günü ilana çıkarken, yeni ihale sürecinde, 2010 yılında gerçekleştirilen ve iptal edilen ihaleye göre bazı farklılaştırmalar yaptı. Yapılan revizyonla, yatırımcılara, ihale bedelinin yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si 2 yıl sonra olmak üzere, vadeli ödeme opsiyonu getirildi. Ödemedeki bu opsiyonla, hem içinde bulunulan konjonktür, hem de Polonya ve Rusya'daki yoğun özelleştirme işlemleri nedeniyle özellikle yabancı yatırımcıların ilgisini çekerek, özelleştirmeyi cazip kılmak amaçlandı. Yeni ihale sürecinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir borç protokolü yapılırken, Baymina Doğalgaz Yakıtlı Kombine Çevrim Santrali'nin devir sorunu da çözümlendi. Baymina ve 25 serbest tüketicinin (hastane, üniversite, sanayi tesisi gibi) abone portföyüne eklenmesi ile Başkent Doğalgaz'ın dağıtım hacmi 1,3 milyar metreküp artırıldı. -TARİFELER SABİTLENDİ- Ağustos ayında yeni tarifeleri açıklayacak olan EPDK, Başkent Doğalgaz'da tüm abone grupları için tarifeleri, 31 Ağustos 2017 tarihine kadar sabitledi. 800 bin metreküp yıllık tüketim seviyesinde sabitlenen taşıma bedeli uygulama limiti de 31 Ağustos 2017 tarihine kadar sürecek. Söz konusu iki uygulama ile Başkent Doğalgaz'a avantajlı bir tarife yapısı kazandırıldığına dikkat çekiliyor. 1,3 milyon aboneye ilave alt yapı yatırımları tamamlanmış 500 bin ek abone potansiyeline sahip olan Başkent Doğalgaz, ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre satışta yüzde 52, tedarik hacminde ise yüzde 29 artış sağlarken, şirketin yıllık 2 milyar metreküp olan tüketiminin, 3 milyar metreküpe yükselmesi öngörülüyor. -KIZILCAHAMAM'A GAZ TEMİNİNDE EPDK'YA BAŞVURULACAK- Kızılcahamam, Beypazarı, Şereflikoçhisar Belediyelerinden Başkent Doğalgaz'dan gaz alımı konusunda talep geldiği ancak önceliğin yakınlık, sanayi ve turizm tesislerinin bulunuşu gibi bazı özellikleri nedeniyle Kızılcahamam'a verildiği belirtilirken, Kızılcahamam'a gaz temini konusunda EPDK'ya başvurulma kararı alındığı da ifade ediliyor. Bu arada, Türkiye'nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz, 8 bin 625 kilometrenin üzerinde dağıtım şebekesine, bin 100'e yakın basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna, esnek ring sistemi ile düşük basınçlı güvenli dağıtım özelliğine sahip bulunuyor. Şirketin, 2037 yılına kadar geçerli dağıtım lisansı bulunuyor. -BAŞKENT DOĞALGAZ'DA İLK İHALE- Öte yandan, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin özelleştirmesi için ilk ihale 2008 yılının Mart ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmişti. İhalede en yüksek teklifi 1 milyar 610 milyon dolarla Global Yatırım Energaz, ikinci en yüksek teklifi de Elektromed vermişti. En yüksek teklifi veren her iki şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine ihale iptal edilmişti. Belediye, şirketin 50 milyon dolarlık teminat mektubunun nakde çevrilmesi için işlem başlatmış, ancak şirket karşı dava açmıştı. Daha sonra, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 hissesine tekabül eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınarak, ihalenin ÖİB tarafından gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştı. -İKİNCİ İHALE- Karar üzerine, ÖİB tarafından 2010 yılında yeniden özelleştirme işlemi başlatılan Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80 oranındaki hissesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 1 milyar 211 milyon dolarla Kazancı-Karamehmet ortaklığı ile kurulan MMEKA vermişti. Ancak devir sürecinde, Karamehmet-Kazancı ortaklığında sorunlar çıkmış, ödeme yapılmaması nedeniyle devir gerçekleşememiş ve ihale iptal edilmişti. -ÜÇÜNCÜ İHALEYE YATIRIMCI İLGİSİ- Geçen hafta tekrar ihale ilanına çıkan ÖİB'nin, bir yandan ihale sürecinde revizyonlar yaparken, bir yandan da yatırımcılarla birebir toplantılar yaptığı, yabancı yatırımcılarla ise telekonferansla görüşmeler yaptığı öğrenildi. Yatırımcıların ilgisinin yeni ihaleye büyük olduğu belirtilirken, önceki ihaleye katılmayan Türkiye'nin önde gelen yatırımcılarının da bu ihaleye katılması bekleniyor. 31 Ekim'de son teklif verme süresi dolacak olan ihalede, 26 Temmuz'da ihaleye çıkıldığı ve 27 Temmuz'da ilk şartnamenin satıldığı da ifade ediliyor. -BELEDİYEYE AİT HİSSENİN ÖZELLEŞTİRME İHALESİNİN DE İPTALİ BEKLENİYOR- Bu arada, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüzde 20'lik hissenin, belediye tarafından gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 310 milyon dolarla Çukurova Grubu'na ait Çankaya Doğalgaz Dağıtım A.Ş vermiş ancak, yükümlülüklerini yerine getirmemişti. Daha sonra, belediye hisselerin, 304 milyon dolarla en yüksek ikinci teklifi veren, 1991 yılında Ankara merkezli Cesaş İnşaat'ı, 1994 yılında ise Cesimpeks Dış Ticareti kuran Celal Sever'e satılmasını kararlaştırmıştı. Ancak, bu ihalenin de iptali bekleniyor.