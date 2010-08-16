Başkent doğalgaz için 7 yatırımcı rakip oldu

T24- Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon 200 bin abonesi ile ikinci büyük dağıtım şirketi Başkent Gaz'ı almak için 7 yatırımcı yarışıyor.

Başkent Doğalgaz Dağıtım'ın yüzde 80 hissesinin satışı ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yapılıyor.

İhaleye 6 Ağustos'a kadar tekliflerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na sunan 7 şirket katılıyor. İhalede elemesiz turda en yüksek teklif 475 milyon dolar oldu.

İlk elemeli turda Genpa elenirken, teklif tutarı 1 milyar 13 milyon dolara çıktı.

9 Ağustos'ta Boğaziçi ve Gediz Elektrik dağıtım ihalelerinde ortağıyla birlikte toplam yaklaşık 5 milyar dolarla en yüksek teklifleri veren MMEKA, Başkent Doğalgaz içinse tek başına yarışacak.

Mehmet Emin Karamamet ile Mehmet Kazancı'nın yüzde 50 ortaklığıyla kurulan ve elektrik dağıtıma bomba gibi giren MMEKA, doğalgazda da iddiasını ortaya koymaya çalışacak.

Mehmet Kazancı, elektrik dağıtımlarda olduğu gibi Başkent Gaz için de kardeşiyle yarışacak, Cemil Kazancı'lı Aksa da ihaleye teklif verenler arasında. İhaleye Yıldızlar Holding, Fernas İnşaat, Akfen Holding, Genpa ve Limak İnşaat da katılacak.



İLK İHALE İPTAL OLMUŞTU



2037 yılına kadar geçerli olan 30 yıllık doğalgaz dağıtım lisansına sahip Başkent Gaz, ikinci kez görücüye çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart 2008'de gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi veren iki firma finansman sıkıntıları nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememiş, ihale iptal edilmişti. En yüksek teklif 1 milyar 610 milyon dolarla Global Yatırım-Energaz'dan gelmiş, ikinci en iyi teklifi Elektromed vermişti.

İhalenin iptaliyle birlikte satış için bu kez Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen Başkent Gaz'da yatırımcıları tedirgin eden bazı belirsizlikler son teklif verme tarihinde de 3 haftalık bir ertelemeye neden olmuştu. Uzmanlar, Başkent Doğalgaz'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO'dan alacakları; şirketin lisans sınırları ile sayaçlarda biriken gazın tüketim rakamlarını tam olarak belirlemeyi zorlaştırması gibi konuların hem erteleme getirdiğini hem de yabancı yatırımcıyı ürküttüğünü belirtiyorlar.



1.2 MİLYON ABONESİ VAR



Yıllık 2 milyar metreküp civarı doğalgaz satışı gerçekleştiren Başkent Gaz, 8 bin 300 kilometre boru hattına sahip ve 1000'in üzerinde doğalgaz dağıtım istasyonu işletiyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin abonesi ile Başkent Gaz, İstanbul'dan sonra en büyük doğalgaz dağıtım şirketi.

İhalede şirketin yüzde 80 hissesi satılacak ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi fiyatı artırmak için kendisinde bulunan yüzde 20 hisseyi de en yüksek teklifi verecek firmaya bedeli karşılığı devretmeye karar verdi. Bu arada bedediyenin ve EGO'nun Başkent Gaz'a yaklaşık 400 milyon lira borcu bulunduğu ifade ediliyor. Bu borcun tahlilatının nasıl olacağı ise belirsizliliğini koruyor.